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颱風葡萄桑朝中國逼近 預計19日登陸浙江沿海

中央社／ 上海18日電

颱風葡萄桑持續朝中國逼近，根據中國中央氣象台預測，颱風將於19日下午到晚上在浙江沿海登陸，浙江、上海、安徽、江蘇等地會明顯受風雨影響。減為熱帶低壓的貝碧佳則為河南等地帶來大雨。

綜合澎湃新聞、上觀新聞，颱風葡萄桑的移動速度快，目前正以每小時35至40公里左右的速度靠近中國，雖然整體強度不強，但是緊接在颱風貝碧佳之後登陸，仍不能輕忽，帶來的風雨可能令部分地區重複受災。

中國中央氣象台於今天上午6時持續發布颱風藍色預警，隨著颱風逐步接近預料強度有所增強，預計於19日下午到晚上之間在浙江沿海登陸，之後強度逐漸減弱。浙江、上海、安徽、江蘇等地的部分地區將會明顯感受到颱風的影響。

中國的颱風預警訊號由弱到強分為藍、黃、橙、紅等4個等級，颱風藍色預警是指在未來24小時內可能受到熱帶低壓影響，平均風力達6級以上，或陣風達7級以上；若是已經受到熱帶低壓影響，平均風力為6至7級，或陣風達7至8級且持續。

據上海氣象部門指出，葡萄桑雖然不會直接由上海登陸，但外圍環流對仍會為上海帶來風雨。預計今天晚間到明天，上海會有陣雨天氣並伴有短時雷電，局部地區大到暴雨，集中降雨時段主要在19日的白天，同時也會伴隨強陣風。

減為熱帶低壓的貝碧佳，這兩天則持續為安徽、河南、山東等地帶來強降雨，中國中央氣象台預測，18日下午2時至19日下午2時，河南中北部、山東西南部、安徽西北部、海南島以及內蒙古中部、浙江東部沿海、福建東北部沿海等地部分地區有大雨到暴雨。

據河南商報報導，為防範應對貝碧佳帶來的極端天氣影響，河南開封、新鄉發布公告，宣布當地的中小學與幼兒園於18日停課一天。

上海 颱風貝碧佳

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