深圳日本學童上學途中遇襲 嫌犯已被捕

繼一對日本母子6月在江蘇蘇州市等待校車時，遭到大陸男子持刀砍傷後，18日上午廣東深圳也發生類似事件。一名日本籍男童在上學途中遇襲受傷，目前正在醫院接受治療。

而嫌犯已經被當局拘押，正在接受調查，但大陸官方尚未就事件有回應。

日經中文網報導，日本內閣官房副長官森屋巨集，18日的記者會上透露，一名在廣東省深圳市日本人學校就讀的男童在上學途中遇襲受傷。森屋宏說：「嫌疑人已被當局控制，正在接受調查」。

日本共同社報導，日本政府已透過當地的日本駐廣州總領事館向中方提出要求，希望中方採取措施防止類似事件再次發生。總領館已派工作人員前往當地，負責確認事實關係以及與相關人士聯絡的工作。

據日本外務省相關人士透露，遇襲的是一名小學男生，事發時他正獨自步行上學。

2024年6月，江蘇省蘇州市發生了一起大陸男子持刀襲擊等候日本人學校校車的母子等人的事件。阻止襲擊的大陸籍女性被刺身亡。