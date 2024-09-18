深圳日僑學校男童遇襲後送醫治療 傳犯嫌落網

日本內閣官房副長官森屋宏今天表示，一名就讀中國廣東省深圳日僑學校的男童今天上午遭一名男子攻擊受傷，送醫治療。日媒指出，犯嫌據稱已被深圳當局拘留。

日本TBS電視台報導，森屋宏今天在例行記者會上說明，「日本駐當地總領事館以保護僑民的角度，已經向（中國）當局要求實施防止類似事件再度發生的措施，以及分享詳情」。

共同社報導，疑似作案的男子據稱已被深圳當局拘留。日本政府消息人士透露，男童遇襲時正在上學途中。

讀賣新聞報導，深圳聚集許多中國科技業廠商，其中也包含許多日本企業。

中國今年6月曾發生日本人遇襲事件，一對日本母子6月24日在江蘇省蘇州市被一名中國男子持刀攻擊，導致3人受傷，其中一名傷者為校車女導護，後來傷重不治。