快訊

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

深圳日僑學校男童遇襲後送醫治療 傳犯嫌落網

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本內閣官房副長官森屋宏今天表示，一名就讀中國廣東省深圳日僑學校的男童今天上午遭一名男子攻擊受傷，送醫治療。日媒指出，犯嫌據稱已被深圳當局拘留。

日本TBS電視台報導，森屋宏今天在例行記者會上說明，「日本駐當地總領事館以保護僑民的角度，已經向（中國）當局要求實施防止類似事件再度發生的措施，以及分享詳情」。

共同社報導，疑似作案的男子據稱已被深圳當局拘留。日本政府消息人士透露，男童遇襲時正在上學途中。

讀賣新聞報導，深圳聚集許多中國科技業廠商，其中也包含許多日本企業。

中國今年6月曾發生日本人遇襲事件，一對日本母子6月24日在江蘇省蘇州市被一名中國男子持刀攻擊，導致3人受傷，其中一名傷者為校車女導護，後來傷重不治。

日本 深圳

延伸閱讀

台灣虎航11月直飛日本宮崎 明起開賣限時單程1799元起

弘光科大文化設計系學生海外實習 改造日本老商鋪設計

【專家之眼】100步笑50步—台灣糧食危機甚於日本

哈爾科夫遇襲 澤倫斯基籲西方允烏攻俄境內目標

相關新聞

減弱為熱帶低壓！「貝碧佳」致河南大暴雨 新鄉、開封停課

「貝碧佳」16日上午7時登陸上海，成為當地75年來最強颱風，登陸後「貝碧佳」持續深入大陸內陸，17日晚減弱為熱帶低壓，1...

深圳日僑學校男童遇襲後送醫治療 傳犯嫌落網

日本內閣官房副長官森屋宏今天表示，一名就讀中國廣東省深圳日僑學校的男童今天上午遭一名男子攻擊受傷，送醫治療。日媒指出，犯...

俄交通部長：明年對六口岸進行現代化改造 四個是俄中口岸

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特在自己的Telegram頻道上發布消息，計劃在2025年對6處口岸進行...

德陽南宋古墓 現手印方形磚

日前，四川省德陽市廣漢獅象村南宋小型石室墓考古成果公布，出土銅器、瓷器、陶器等器物，其中，手印方形磚彌補了德陽地區該類器...

長城上點外賣 無人機5分鐘送達

遊客爬上長城，掃碼下單，山下商家備貨，無人機起飛，最快5分鐘，來自山下的酸梅湯、雪糕、防曬傘、應急藥物等商品貨物，就送到...

網紅月餅風波 映照港產品受信任

近日，一款大陸網紅主播帶貨的「香港美誠月餅」被質疑虛假宣傳，事件持續發酵，監管部門和平台方介入調查。在質疑造假質疑流量的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。