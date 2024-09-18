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減弱為熱帶低壓！「貝碧佳」致河南大暴雨 新鄉、開封停課

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「貝碧佳」致河南大暴雨，新鄉、開封停課，18日上午10時大陸中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警。大陸中央氣象台
「貝碧佳」致河南大暴雨，新鄉、開封停課，18日上午10時大陸中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警。大陸中央氣象台

「貝碧佳」16日上午7時登陸上海，成為當地75年來最強颱風，登陸後「貝碧佳」持續深入大陸內陸，17日晚減弱為熱帶低壓，18日上午5時位置在河南省，從雲圖上來看環流依然完整，已為當地帶來大暴雨，新鄉、開封宣布中小學與幼兒園停課。

根據大陸中央氣象台觀測顯示，「貝碧佳」減弱為熱帶低壓後，已於18日清晨由安徽省進入河南省，上午5時的中心在北緯33.5度、東經115.2度，也就是河南省周口市境內。上午10時，大陸中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警。

重慶日報集團旗下新媒體「上游新聞」報導，受「貝碧嘉」影響，預計今明（18、19日）兩天，河南中東部有大到暴雨，東部有大暴雨。為確保廣大師生安全和校園安全，包括河南開封市教體局、新鄉市教育局先前已發布通知，18日中小學幼稚園颱風停課，學生居家學習。

18日上午10時，大陸中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警：預計，9月18日14時至19日14時，河南中北部、山東西南部、安徽西北部、海南島以及內蒙古中部、浙江東部沿海、福建東北部沿海等地部分地區有大到暴雨，其中，河南東北部、海南島東南部等地部分地區有大暴雨（100到200毫米）。

上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20到50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

為防範應對「貝碧嘉」帶來的極端天氣影響，確保師生安全和校園安全，開封市教體局決定9月18日全市中小學幼稚園停課一天，學生居家學習。

17日晚，新鄉市教育局發布緊急通知，決定18日全市中小學校與幼稚園將停課一天。

不過「貝碧佳」影響還沒結束，「葡萄桑」颱風正快速逼近，「葡萄桑」在琉球群島東南方以每小時35到40公里快速西北方移動，預估19日下午到晚上就會登陸浙江。

另外有一熱帶低壓在南海發展，最快18日增強為第15號颱風「蘇力」，將偏西移動，海南島南部以及越南地區要注意颱風動態。

小學 暴雨 颱風

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