陸網紅賣香港月餅涉誤導 合肥與廣州介入調查

每年中秋節，中國大陸不少民眾都會購買香港月餅，原因之一是香港月餅衛生可靠，但也不時出現假售事件；今年就有大陸網紅大賣「香港美誠月餅」，卻被發現並非香港製造，事件引來網上一片罵聲，合肥和廣州有關部門已介入調查。

綜合本地及大陸媒體報導，涉嫌誤導消費者的網紅「瘋狂小楊哥」，早前在網上為「三隻羊」集團推銷「香港美誠月餅」，一個月在抖音狂賣人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）。

但後來有消費者發現，這款月餅在香港根本找不到，也非香港產品。

經追查，「香港美誠月餅」的實際營運方為廣州市美誠食品有限公司，這款月餅早前在抖音、淘寶、京東多個銷售平台出售，其中「瘋狂小楊哥」在抖音力推並大賣，成績與香港知名品牌「美心月餅」相當，銷量更遠超美心。

據報導，多個美誠月餅品牌代理商都表示，他們在香港沒有門店，月餅產地主要是廣州和佛山。此外，美誠月餅註冊地址位於香港灣仔一家秘書公司，與其他40多家公司共用，疑似為「空殼」公司。

事件遭揭發後，合肥和廣州有關部門已介入調查，「三隻羊」註冊地的合肥高新區市場監督管理局近日通報，該公司在直播中涉嫌「誤導消費者」，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

廣州花都區市場監管局也回應指出，將核查這次事件是否涉及虛假宣傳。

網上資料顯示，原名張慶楊的「瘋狂小楊哥」在抖音坐擁1.1億「粉絲」，憑搞笑、無厘頭短片起家，後來進入一線帶貨紅人之列。

這次事件發酵後，有網民發現「瘋狂小楊哥」去年8月曾獲安徽六安市公安局委任反詐宣傳大使，當時更高調舉行聘書頒發儀式；他同時是「2023中國十大品牌年度人物」。