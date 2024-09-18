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俄交通部長：明年對六口岸進行現代化改造 四個是俄中口岸
據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特在自己的Telegram頻道上發布消息，計劃在2025年對6處口岸進行現代化改造，其中4處是俄中口岸。
斯塔羅沃伊特表示，將要改造的口岸是卡尼庫爾幹口岸（中國一面為黑河口岸）、克拉斯基諾口岸（中國一面為琿春口岸）、波格拉尼奇內口岸（中國一面為綏芬河口岸）、馬可沃口岸（中國一面為虎林口岸）。與拉脫維亞和蒙古接壤處口岸也將進行現代化改造。
史塔羅沃伊特寫道，交通部正在採取一切可能的措施，減少邊境口岸的交通擁堵。斯塔羅沃伊特指出，為此採用的是可數倍減少卡車檢查時間的解決方案。例如，採用電子排隊，減少汽車在口岸前的等待時間。
斯塔羅沃伊特說：「這對司機安排工作和休息影響積極，並提高了運輸安全。」
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