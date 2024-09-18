網紅月餅風波 映照港產品受信任

近日，一款大陸網紅主播帶貨的「香港美誠月餅」被質疑虛假宣傳，事件持續發酵，監管部門和平台方介入調查。在質疑造假質疑流量的背後，也能看到，說起中國人重視的中秋月餅，香港仍是金字招牌。

中通社報導，大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」與香港藝人曾志偉推銷的一款月餅，在抖音近30天的銷售額超過5000萬元人民幣，被質疑並非香港品牌，品牌方坦言是在香港註冊的公司，由大陸工廠製作。輿論風暴下，目前這款月餅已下架。

「香港美誠月餅」之所以飽受質疑，在於兩個關鍵點：一是「碰瓷」香港品牌美心月餅，說後者是香港月餅界的長期頂流，也不為過。二是曾志偉代言月餅，自然讓人聯想到這是香港的品牌，因此消費者有一種信任錯付的感覺。

驚人銷量背後，是不少消費者對香港月餅品牌的信任、認可。

中秋節前，在深港口岸可見，香港月餅幾乎是過關人潮行李的必備。不少港人會將月餅帶過關寄給大陸親友，也有水貨客在深圳口岸高喊收月餅。

據了解，美心是市面較受歡迎的品牌，價格最貴的流心奶黃月餅，則是近年頂流，在深圳福田口岸對面的快遞網點，隊伍中半數以上是寄香港月餅的，一位「港漂」寄出6盒月餅到北京，哪怕運費高達300元人民幣。

實際上，香港的月餅已從傳統的餅店作坊，逐步走向連鎖餐飲穩定出品、酒店精緻禮品這兩條路線。除了幾大著名的連鎖品牌如美心、奇華、皇玥，不少五星級酒店會推出高級月餅禮盒，例如半島酒店月餅一度被譽為月餅界的愛馬仕。

香港月餅就如同城市的特點：中西結合、不忘傳統、一直創新，冰皮、奶黃、抹茶、雪糕、低糖，無論是口味還是包裝，都讓消費者很願意買單。港人北上的購物清單有奶茶、麵包、甜品，但很少看到有港人專程北上買月餅，足證這個單品在香港確實有底氣。

品牌影響力不止於本地和大陸城市，在台灣，月餅的兩大主軸就是台式月餅和香港廣式月餅。

其中，半島酒店月餅、美心月餅、奇華月餅這三大品牌，在台灣擁有相當高的人氣。臨近中秋，台灣就已有不少網站打出廣告推銷代理的港式月餅。

近年來由於經濟較低迷，有一種聲音說，香港不如以前那麼有競爭力。但小小一塊月餅，香港多年未被超越，這便是最好的說明，即香港仍是品質的保證、信心的來源。