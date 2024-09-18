德陽南宋古墓 現手印方形磚

日前，四川省德陽市廣漢獅象村南宋小型石室墓考古成果公布，出土銅器、瓷器、陶器等器物，其中，手印方形磚彌補了德陽地區該類器物的空白。

古墓發現於2021年。經過清理發掘，古墓為單室石室墓，由墓頂、後龕、封門石、側龕、墓底、排水溝以及腰坑等組成。古墓為西南至東北走向，墓室由紅砂石條石及石板壘砌而成，呈長方形。古墓共出土11件隨葬器物，均放置於墓室西南鋪地石上和後龕內，其中銅器2件、瓷器6件、陶器1件、方形磚2件。

古墓出土的瓷器有三足影青瓷爐、雙耳影青瓷瓶等。出土的2件方形磚均為青灰色，長37釐米、寬37釐米、厚4.2釐米，其中一塊方形磚的一面有右手按壓印跡。

該古墓出土的瓷器，是德陽地區乃至整個四川省同時期墓葬隨葬品中少見的精品，具有較高的歷史、藝術和科學價值。出土的手印方形磚更為少見，彌補了德陽地區該類器物的空白。據介紹，該墓出土器物豐富了四川盆地宋代墓葬隨葬品實物資料，為宋代石室墓及隨葬品的分期斷代提供重要參考。