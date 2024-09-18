長城上點外賣 無人機5分鐘送達

遊客爬上長城，掃碼下單，山下商家備貨，無人機起飛，最快5分鐘，來自山下的酸梅湯、雪糕、防曬傘、應急藥物等商品貨物，就送到遊客手中。近日，美團無人機與八達嶺長城聯合開通北京首條無人機配送航線。通過這條「空中走廊」，實現物資點對點配送。

據了解，這條配送航線是北京首次開通常態化無人機配送服務，起飛點位於八達嶺長城景區內八達嶺飯店，降落點位於八達嶺長城南城延長線的南九樓。

「快看！來了來了！」在南九樓無人機降落點，點了兩份冰可樂的遊客正仰頭望向天空，只見一架無人機載著物資箱由遠及近而來，穩穩降落。現場工作人員取餐後，送到遊客手中。「兩瓶可樂加兩個冰杯，一共20塊錢人民幣。」這名遊客說：「這個價錢能在長城上喝到冰可樂，值了。」

南九樓於2023年底面向公眾開放，不同於此前已開放的八達嶺長城段建築形態，這段長城在排除險情病害後，保留殘狀。保持長城原始風貌，這裡不設任何商業設施，但這也讓到訪此處的遊客在補給飲用水等物資時，至少需步行近半小時。

除了為長城上的遊客配送即時下單購買的餐食飲品，無人機還可幫助降落點附近遊客運送急需的防曬傘、降溫貼等防暑降溫物資。起飛點還增設了應急小藥箱，為有需要的遊客「空投」消毒液、淡鹽水、止暈藥等。

「安全、便捷、高效是無人機配送的典型特徵，在長城等複雜自然環境中，價值尤為凸顯。」延慶區相關負責人介紹，2020年10月，延慶區獲批大陸民航局首批、北京市唯一「民用無人駕駛航空試驗區」，擁有374平方公里獨立空域，真高1098公尺。目前，延慶區已將無人機作為區域重點培育的四大產業之一。

此次在八達嶺長城上開啟空投服務，是美團無人機在北京首次開通的常態化無人機配送服務。目前，平台空投服務已覆蓋北、上、廣、深，累計開通30餘條航線，完成訂單超30萬單。