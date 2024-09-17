坐飛機緊抱包裹拒放地 1句話讓空姐鼻酸：這是我女兒的骨灰

白頭人送黑頭人乃人間最傷痛事。空姐在網上發文表示，有1次由多倫多飛往香港，當進行起飛前檢查，見到1名年老女乘客一直抱著包裹不放，於是好心提醒對方要暫時放在椅子下面，至起飛後可以繼續拿著。但婆婆拒絕照辦，更明言「這是我女兒的骨灰」，1句話令空姐鼻酸。

貼文引來大量網民留言，「唉⋯這種情況，其實任何人聽到，心也會抽一下」、「白頭人送黑頭人最傷心」、「天啊！有時就當作沒看見吧」。

婆婆道出內情：這是我女兒的骨灰

該名空姐在Threads發文表示，有1次在多倫多飛返香港的航班上工作，正進行起飛前檢查，留意乘客有否扣好安全帶，卻見到有1名婆婆一直抱住包裹，樓主向婆婆指出「這個（包裹）要放在前面椅子下面喔」，但婆婆堅持說「這個不行，要拿著」。

樓主指出起飛後可以繼續拿著，但飛機起飛前要先放在地下，婆婆卻說出內情「這是我女兒的骨灰」。

空姐聽到：心抽了一下

樓主形容當時聽到後「心抽了一下」，許多網民表示「唉，如果是我，見到都會難過」、「我以前也遇到過，整趟航班都抱住，我能夠懂他們的心情」、「通常我都幫客放上座位上方行李置物櫃，再用一堆枕頭和毛氈圍住，安全帶標示燈一關閉，馬上幫他們拿下來」。

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文章授權轉載自《香港01》