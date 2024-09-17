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漳州「月是故鄉明」中秋晚會 胡德夫潘美辰參演

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
台灣女歌星潘美辰攜其成名曲《我想有個家》在漳州「月是故鄉明」中秋晚會現身。（福建衛視）
台灣女歌星潘美辰攜其成名曲《我想有個家》在漳州「月是故鄉明」中秋晚會現身。（福建衛視）

秋夕月圓，團圓如願。 9月16日，「月是故鄉明」－2024海峽兩岸（漳州）中秋晚會在漳州碧湖生態公園舉行。多位台灣歌手、音樂家參與演出，整場晚會，不僅呈現海峽兩岸齊歡聚、享團圓的美好，傳遞出天涯共此時的圓滿，也訴出共同的文化記憶與情感認同。

由漳州市政府和福建省廣播影視集團共同主辦的這場晚會，以「月是故鄉明」為主題，分為「故鄉明月」「天涯此時」「盛世團圓」三篇章，對中國傳統美學演繹，同時結合漳州在地文化特色、發展成就、兩岸融合圖景，以多種藝術表現形式，將中秋所蘊含的傳統習俗、鄉愁思念和文化情懷融為一體，呈現出田園都市、濱海古城的漳州城市形象，讓人充分感受到古城的中國風、兩岸情、閩南韻。

在舞美設計上，創作團隊以「圓月、回家」為設計理念，充分體現漳州這一「水上之城」的特質，透過「湖中映月」的舞台設計，創造出唯美空靈、意韻悠遠的情境氛圍。

漳州籍鋼琴家阮揚揚與台灣小提琴家康妮·媚（Connie Mae）一曲詠月二重奏《勝利》，以磅礴熱烈的氣勢在一開場便引燃了觀眾的熱情，訴出了「海上絲綢之路」重要始發港的漳州開放包容、敢為天下先的氣魄。

台灣女歌星潘美辰攜其成名曲《我想有個家》現身，她清冷但極穿透力的嗓音，引人生出念念家園的情思

「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」「台灣民謠之父」胡德夫與華安高山族小朋友一起演繹了經典詩歌《回鄉偶書》，唱出了兩岸中國人血脈裡永恆的鄉愁，配合人文紀錄片《兩岸家書》精美細膩的影像，傳遞出了兩岸同胞深摯的團圓渴盼。

漳州是台胞主要祖籍地。漳台同根、同祖、同源，具有共同的民間信仰和文化習俗。近年來，漳州突出漳台「五大板塊」融合發展,深化兩岸融合發展示範區建設，力促兩岸同胞走近走親。

晚會上，泉州籍音樂人楊宗南攜女兒劉姿孜登台，演繹了自己作曲、台灣詞作家方文山填詞的《我們同唱一首歌》，唱出了跨越海峽的眷念情深。

胡德夫在「月是故鄉明」中秋晚會中演唱經典詩歌《回鄉偶書》。（福建衛視）
胡德夫在「月是故鄉明」中秋晚會中演唱經典詩歌《回鄉偶書》。（福建衛視）

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