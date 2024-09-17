有紀錄以來最熱中秋節！香港今正午氣溫33.8度

今年中秋節，台灣、香港與大陸各地都喊熱。截至正午12時，香港天文台錄得最高氣溫33.8度，是自1884年有紀錄以來最熱的中秋節；上海中心城區徐家匯站錄得最高氣溫33.7℃。這是繼2005年中秋當天出現35℃高溫之後，最熱的一個中秋節。

香港電台報導，天文台科學主任黃家興表示，預計今日稍晚漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。至於能否賞月則要視乎驟雨出現的時間，但相信驟雨過後，雲與雲之間有隙縫，有機會見到月亮。另外，如果天氣許可，市民有機會見到「土星合月」的天文現象，亦即滿月附近會有肉眼可見的土星。

在貝碧佳颱風過境之後，上海市氣象局官方微博消息，17日曬明顯，氣溫迅速回升。

而重慶市中秋也處於火爐中，據重慶日報報導，市氣候中心正高級工程師董新寧稍早分析，從以往的數據來看，中秋節期間重慶市尚未入秋可能性很大，也會出現一些高溫天氣。從近五年數據來看，今年中秋有可能成為近六年最熱的一個。