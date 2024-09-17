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葡萄桑預計19日登陸浙江沿海 福建、浙江防範中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸今年第14號颱風「葡萄桑」預計19日下午到晚上將在浙江沿海登陸。圖為寧波象山石浦港漁船因貝碧佳颱風在港避風。圖取自中新社
大陸今年第14號颱風「葡萄桑」預計19日下午到晚上將在浙江沿海登陸。圖為寧波象山石浦港漁船因貝碧佳颱風在港避風。圖取自中新社

大陸今年第14號颱風「葡萄桑」（大陸譯普拉桑）的中心17日8時位於琉球群島那霸市東偏南方向約1550公里的洋面上，預計19日下午到晚上將在浙江沿海登陸（強熱帶風暴級，10-11級，25-30米/秒），之後強度逐漸減弱。

央視報導，葡萄桑颱風8時位於北緯18.2度、東經140.0度，中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓998百帕，七級風圈半徑180-260公里。未來走向上，葡萄桑將以每小時45-50公里的速度向西北方向快速移動，強度緩慢加強，18日起移速減緩，18日晚上移入東海東部海面。

為防禦即將到來的颱風，福建、浙江沿海陸續做出應急，福建省人民政府防汛抗旱指揮部維持防颱風Ⅳ級應急響應。並要求位於閩東漁場、閩外漁場等海域的海上作業漁船務必於18日20時之前全部就近進港避風或者向南撤離至閩中漁場及以南漁場生產，在影響解除前不得進入上述海域；寧德、福州沿海養殖漁排上的老弱婦幼人員務必於18日18時之前全部撤離上岸。

寧波海事局16日發布，寧波沿海自16日16時30分起，進入Ⅳ級防台應急響應。距離寧波沿海此前應對今年第13號颱風「貝碧佳」的防台應急響應解除，不過半小時。

福建 颱風

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