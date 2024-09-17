嫦娥六號月背土壤解密：與月球正面土壤有巨大差異

適逢中秋節日，大陸探月解密再現新進展。中國科學院國家天文台、中國探月與航天工程中心與北京控制工程研究所組成的聯合研究團隊17日在《國家科學評論》（National Science Review, NSR）上發表嫦娥六號返回樣品的首篇研究論文指出，嫦娥六號從月球背面帶回的樣品與月球正面土壤有巨大差異。

央視新聞報導，論文指出，嫦娥六號返回樣品具有較低密度，表明其結構較為鬆散，孔隙率較高。顆粒分析顯示，月壤的粒徑呈現雙峰式分布，暗示樣品可能經歷不同物源的混合作用。與嫦娥五號月球正面樣品相比，此次樣品中斜長石含量明顯增加，而橄欖石含量顯著減少，表明該區域的月壤明顯受到了非玄武質物質的影響。

此外，嫦娥六號採集的岩屑碎片主要由玄武岩、角礫岩、粘結岩、淺色岩石和玻璃質物質組成。論文也揭示了樣品來源的複雜性。

從礦物學分析顯示，嫦娥六號月壤樣品的主要物相組成為斜長石（32.6%）、輝石（33.3%）和玻璃（29.4%）檢測到少量的斜方輝石，暗示了非玄武質物質的存在。

在地球化學分析上，嫦娥六號樣品中的釷（Th）、鈾（U）和鉀（K）等微量元素含量顯著低於KREEP玄武岩，與位於月球正面風暴洋克里普地體中的阿波羅任務和嫦娥五號任務的樣品表現出了巨大差異。

此前全球團隊在探索月球過程中，先後通過6次Apollo任務、3次Luna任務和1次嫦娥五號任務，從月球表面帶回380余公斤樣品。然而，所有這些樣品均來自月球正面。

而中國嫦娥六號任務首次完成人類從月球背面採樣的壯舉，帶回1935.3樣品。這次採樣任務的著陸點位於月球背面南極-艾特肯（South Pole-Aitken，SPA）盆地。帶回樣品不僅包括了記錄火山活動歷史的玄武岩，還混合來自其他區域的非玄武質物質。