貝碧佳剛走 迎戰葡萄桑 浙江寧波沿海進入警戒狀態

颱風貝碧佳（陸譯貝碧嘉）前腳剛走，緊接著大陸地區將迎戰第14號颱風葡萄桑（陸譯普拉桑）。目前葡萄桑正往西北方移動，寧波海事局16日發布，寧波沿海自16日16時30分起，進入Ⅳ級防颱應急響應。

值得注意的是，距離寧波沿海此前應對今年第13號颱風「貝碧佳」的防台應急響應解除，時隔不過半小時。

中國天氣網17日消息，葡萄桑颱風中心17日5時位於琉球群島那霸市東南方向約1670公里的洋面上，就是北緯17.4度、東經140.8度，中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓998百帕，七級風圈半徑180-260公里。

預計葡萄桑將以每小時55-60公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，將趨向大陸東海海面。

此外，今年第13號颱風「貝碧佳」中心已於17日0時40分前後由江蘇省南京市移入安徽省滁州市境內，在2時於安徽省滁州市境內減弱為熱帶風暴級，預計將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱，將於17日夜間移入河南境內（熱帶低壓，6級，12—13米/秒）。

中國天氣網此前指出，在穩定副熱帶高壓系統引導下，葡萄桑與貝碧佳路徑可能相似，且由於18至20日還有冷空氣參與，導致葡萄桑的路徑會非常難以預測。此外，在葡萄桑之後，未來十天，南海和西北太平洋還將有1至2個颱風生成，其中一個將可能影響中國東南部沿海地區。