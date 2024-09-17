快訊

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

75年來最強颱風重創上海

經濟日報／ 特派記者陳宥菘／上海16日電

上海16日遭75年來最強颱風「貝碧佳」侵襲，造成上萬棵路樹傾倒或折斷，陸海空交通及外賣平台服務皆受影響。颱風中心16日中午已進入江蘇，並於下午3時減弱為強熱帶風暴，持續往西偏北方向移動。

貝碧佳颱風中心上午7時30分從上海浦東臨港新城沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（每秒42公尺），中心最低氣壓為955百帕，成為75年來登陸上海最強颱風。

上海浦東陸家嘴的大陸第一高樓「上海中心大廈」內重達1,000噸的阻尼器出現明顯晃動。

據上海防汛指揮部消息，截至中午12時半，貝碧佳導致上海全市房屋受損四間，受傷一人，樹木倒伏或折斷超過萬株，累計供電中斷153處，農田受淹800餘畝。

交通方面，取消鐵路客運577列次，取消航班1,461班次，取消輪船航班39班次。上海全市景區公園共關閉139個，關閉東海大橋、長江大橋共兩座。上海浦東、虹橋兩機場自15日晚間8時起取消所有航班，歷經近18小時停止起降後，於16日下午1時多陸續恢復通行。

貝碧佳中心中午已進入江蘇昆山，根據江蘇氣象台消息，南京、蘇州、無錫和常州局部地區累計雨量可達200毫米或以上，最大陣風陸地可達12級左右，不過其強度正快速減弱。

但壞消息是，另一個颱風「葡萄桑」已於15日晚間在西北太平洋洋面上生成，預計將以每小時20至25公里速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向大陸東海海面。

上海 航班 颱風

延伸閱讀

路徑相似！貝碧佳剛侵襲上海 葡萄桑緊接著而來

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

貝碧佳強風 陸第一高樓上海中心大廈「阻尼器」動了

75年來登陸上海最強颱風貝碧佳 狂風暴雨來襲中

相關新聞

75年來最強颱「貝碧佳」狂掃 上海萬樹倒

上海昨遭遇七十五年來最強颱風「貝碧佳」侵襲，造成上萬棵路樹傾倒或折斷，陸海空交通及外賣平台服務皆受影響。颱風中心昨中午已...

上海剉咧等！1949年最強颱風貝碧佳7:30登陸浦東

據央視新聞報導，今年第13號颱風「貝碧佳」已於16日7時30分前後在上海浦東臨港新城登陸，登陸時中心附近最大風力14級（...

享受跨山越海…帆船運動 引領戶外風潮

在2024年服貿會體育服務專題展區，5艘RS帆船並排而立，遠遠望去差異並不明顯，走近發現設計各不相同、細節滿滿，旨在為運...

75年來最強颱風重創上海

上海16日遭75年來最強颱風「貝碧佳」侵襲，造成上萬棵路樹傾倒或折斷，陸海空交通及外賣平台服務皆受影響。颱風中心16日中...

陸自研雷射通信地面站建成 海量衛星數據快速下傳

中國大陸首個業務化運行激光（雷射）通信地面站建成，中國科學院空天信息創新研究院自主研製成功的500毫米口徑激光通信地面系...

香港前8月航空服務申訴逾千件 涉及變更或預訂個案最多

香港消費者委員會接獲逾千宗機票及航空服務投訴，投訴個案多而涉及多個環節，其中涉及變更或預訂個案最多。　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。