路徑相似！貝碧佳剛侵襲上海 葡萄桑緊接著而來

上海16日剛遭遇1949年以來最強颱風「貝碧佳」（大陸譯為「貝碧嘉」）侵襲，今年第14號颱風「葡萄桑」（大陸譯為「普拉桑」）就緊接著而來。中國天氣網指出，葡萄桑的路徑可能和貝碧佳相似，同樣朝江浙滬奔去。

今年第13號颱風貝碧佳中心16日約7時30分在上海浦東臨港新城附近登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕，成為1949年以來登陸上海的最強颱風。

大陸財新網指出，16日清晨開始，上海各地區就暴雨如注，街道兩旁的樹木被狂風吹得左右搖晃，行人幾乎無法站穩，工地鐵皮圍欄被掀飛，電線桿、行道樹等被連根拔起。

昆山、浦東、虹橋地區等多地居民反映出現停電情況，浦東新區、嘉定區、松江區、青浦區等地區部分公車線路16日也因颱風停駛。

儘管16日午後，貝碧佳已朝蘇州方向前進，但颱風過後仍會為上海帶來強降雨。上海市氣象台表示，17日上海仍將是陰有陣雨或雷雨，累積雨量可達暴雨，局部地區大暴雨。

壞消息是，另一個颱風「葡萄桑」已於15日晚間在西北太平洋洋面上生成，預計將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向中國東海海面。

中國天氣網指出，在穩定副熱帶高壓系統引導下，葡萄桑可能和貝碧佳路徑相似，而且由於18至20日還有冷空氣參與，導致葡萄桑的路徑會非常難以預測。

更壞的消息是，繼葡萄桑之後，未來十天，南海和西北太平洋還將有1至2個颱風生成，其中一個將可能影響中國東南部沿海地區。

中國天氣網首席氣象分析師信欣表示，未來10天，颱風會非常活躍，而且總體的環流形勢有利於颱風向中國靠近，在大陸「十一」連假前，可能將會是「一個颱風接著一個颱風，沒完沒了。」