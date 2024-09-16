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貝碧佳強風 陸第一高樓上海中心大廈「阻尼器」動了

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
上海中心大廈的125層裝有「抗風神器」阻尼器，由12根鋼索吊於大廈內部，距離地面583公尺，重達1,000噸，也是目前世界上最大的阻尼器。（圖／取自新華社）
上海中心大廈的125層裝有「抗風神器」阻尼器，由12根鋼索吊於大廈內部，距離地面583公尺，重達1,000噸，也是目前世界上最大的阻尼器。（圖／取自新華社）

75年來登陸上海最強颱風「貝碧佳」，登陸時中心附近最大風力達14級（42公尺/秒），上海全市16日最大陣風超過6級。受強風影響，大陸第一高樓上海中心大廈內的「千噸」阻尼器出現明顯晃動，以削減大樓的晃動，保持樓體穩定與安全，減少大樓內部人員的不適感。

上海中心大廈位於上海浦東陸家嘴一帶，總高度達632公尺，為當前中國大陸第一高樓、世界第三高樓。大樓的125層裝有「抗風神器」阻尼器，由12根鋼索吊於大廈內部，距離地面583公尺，重達1,000噸，也是目前世界上最大的阻尼器。位於阻尼器上方的是名為「上海慧眼」的重達7噸的藝術雕塑。

公開資料顯示，其屬於電渦流擺設式調諧質量阻尼器，首創引入電磁原理，可以降低風致峰值加速度，降幅超過43%。電渦流阻尼器可以理解為一個發電機加電熱器，物體運動產生的機械能通過電磁感應的原理轉化為電能，然後馬上轉換成熱能消耗掉。

該阻尼器的極限擺幅可達到2公尺，質量塊和吊索構成巨型復擺，通過與主體結構的共振，能大幅度地消減大樓晃動。

與總高508公尺的台北101大樓相比，其懸掛於87至92層樓的金色大圓球阻尼器總重達660噸，類似於單擺的調諧質量阻尼器，可減少大樓受風力時的加速度約40%。其周圍也另設置了8支斜向的大型油壓粘滯性阻尼器，以吸收質量塊擺動時的衝擊能量。

上海中心大廈阻尼器上方的是名為「上海慧眼」的重達7噸的藝術雕塑。（圖／取自微博）
上海中心大廈阻尼器上方的是名為「上海慧眼」的重達7噸的藝術雕塑。（圖／取自微博）

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