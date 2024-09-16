75年來登陸上海最強颱風貝碧佳 狂風暴雨來襲中

颱風「貝碧佳」中心已於16日上午7點30分前後在上海浦東臨港新城登陸，為1949年以來登陸上海最強的颱風，目前已造成部分路樹拔地而起、路旁電動車倒成一片等災情。隨著颱風中心西移，擁有更強對流的後東側眼壁區預計將為上海帶來更強的風雨。

貝碧佳登陸時中心附近最大風力14級（42公尺/秒），中心最低氣壓為955百帕。

在颱風中心登陸的臨港新區，被譽為「最美公路」的塘下公路，路旁兩側有樹木被吹倒，電線也被吹落橫跨兩線車道，該路段已暫時封閉。臨港新區也可見路旁的電動車、自行車倒成一片，路面有許多被吹落的樹枝。

截至今早10點，上海市中東部地區普遍降下大雨，東南部暴雨和大暴雨，其中，浦東南匯新城鎮自動站測得129.5毫米大暴雨。上海全市最大陣風超過6級，崇明陳家鎮最大達到13級，在陸地上實屬少見。

雖然貝碧佳已登陸，但上海風雨影響最強時段還沒結束。中國天氣網稱，貝碧佳東側眼壁區對流更為旺盛，風雨更強，這裡也將是最強風雨出現的地方，預計颱風中心經過的上海部分地區將有13級及以上大風。隨著颱風中心繼續向西移動，上海更多地方將陸續進入颱風眼，經歷風雨暫歇，而後東側的強烈風暴雨來襲。

根據上海發布，上海氣象台16日上午11點將暴雨黃色預警調升為「橙色」，預計未來6小時內上海市大部地區累積降水量將達100毫米以上，強降雨可能引發城市積澇、農田受淹、交通擁堵等情況，「致災風險很高」。