貝碧佳登陸上海帶來強風豪雨 陸海空交通均受影響

颱風貝碧佳今天上午在上海浦東登陸，成為75年來登陸上海最強的颱風。上海浦東、虹橋兩機場今天合計已取消航班918班次、省際客運已暫停127班、高鐵部分班次取消。截至目前至少已轉移41.4萬多人避難。

綜合官媒央視、第一財經、中新網報導，根據中國中央氣象台發布，颱風貝碧佳今天上午7時30分左右在上海浦東臨港新城沿海登陸，成為1949年以來登陸上海的最強颱風。截至今日0時，上海已至少轉移41.4萬多人避難。

公開資訊顯示，1949年颱風葛樂禮（Gloria）自上海登陸，當時造成嚴重災情。

貝碧佳登陸後將持續影響，上海、浙江、江蘇、安徽等地區並帶來強風豪雨，部分地區有大暴雨；東海西北部、上海及其沿海、江蘇東南部及其沿海、浙江東北部及其沿海、杭州灣、長江口區、舟山群島附近海域將有強陣風。江蘇南通，上海，浙江寧波、舟山一帶要警惕海水倒灌。

受到颱風影響，上海等地的陸海空交通都有大規模的取消與調整。

上海浦東、虹橋兩機場15日晚間8時後的所有航班均取消，今天已確定取消918架次，其中浦東機場590架次、虹橋機場328架次，預計於16日午後逐步恢復正常運輸能力。

上海交通的微信公眾號發布，因受颱風貝碧佳影響，上海市開往浙江、江蘇方向的省際客運已停運127班，之後還將根據氣象預警情況繼續擴大停運範圍，甚至全部停運；上海地鐵則宣布，今天上午部分地鐵線全線停止運作、部分路線暫停高架路線運行。

海上交通方面，上海市的對江輪渡、浦江遊覽等所有水路客運航線也於15日晚間10時起至16日全部停航。

隨著風雨逐漸增大，包含美團、餓了麼等外送平台也從15日晚間10時暫停上海全區的外送服務，將視風雨情形再宣布後續安排。

另據中國中央氣象台15日晚間發布，颱風葡萄桑生成，預計將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向中國東海海面。目前分析，颱風未來的路徑與貝碧佳相似。