陸教育部2024年度擬新增535個大學專業 包括足球運動

大陸國家足球隊表現一直不如人意，有媒體注意到，大陸教育部上周發布的《2024年度普通高等院校本科專業申報材料公示》顯示，中國大陸2024年度擬新增專業535個，包括足球運動、網路空間安全等。

央視新聞報導，從申報的專業類型來看，2024年度申報數量前五名的專業依次為：足球運動（39個）、網路空間安全（37個）、運動訓練（34個）、健康與醫療保障（17個）、老年醫學與健康（14個）。

紅星新聞引述成都體育學院足球運動學院院長李畔表示，「足球這個項目是受到公眾普遍關注的，國家層面也是高度重視，把足球作為體育強國的一個標誌性事業。但中國的足球運動水平相對來說還是比較低，國家也在思考如何擴大足球人口，提高足球專業人才的專業水平。」

他說，還是要打通足球特長生的升學渠道，鼓勵更多的大學來接收足球特長生，讓更多從事足球訓練的孩子有上大學的機會。「只有這樣，才能解決家長讓孩子去踢足球的『後顧之憂』。也只有越來越多的孩子去踢球，未來我們才有更多的足球人口。」

大陸國家男子足球隊日前在客場對陣日本，最終以0比7慘敗。這場比賽不僅創下了國足在國際正式比賽中的最大比分差距，還刷新了世界盃預選賽的歷史分差紀錄。