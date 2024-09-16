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41歲女網紅患罕見腦血管疾病…病發搶救1周離世 醫生揭成因

香港01／ 撰文：鄭寧
中國大陸41歲女網紅晨曦姐姐患病離世。
中國大陸41歲女網紅晨曦姐姐患病離世。

出生於湖北的41歲網紅「晨曦姐姐」9月5日不幸去世。9月14日，她的官方帳號「晨曦茶語」發布這一噩耗，並解釋她因腦靜脈上矢狀竇陳舊血栓引起的彌漫性腦出血，再加上免疫性血小板減少症，最終搶救無效離世。

被網友稱為「晨曦姐姐」的41歲女網紅在抖音平台的帳號「晨曦茶語」擁有超17萬粉絲，帳號以分享中國茶文化為主，其本人知性溫婉的外形受到不少網友喜愛。該噩耗一經發布，引發網友驚愕惋惜，表示非常喜歡看她講述茶文化的過程。

據她團隊工作人員透露，晨曦姐姐於9月5日離世。在此之前，她的身體狀況一直非常良好，甚至每天都會按時進行直播。就在8月23日，她還發布了日常影片，沒想到短短不到半個月後便突發意外。

據悉，「晨曦姐姐」因腦靜脈上矢狀竇的陳舊血栓導致了彌漫性腦出血，最終搶救無效去世，整個過程僅持續了一周左右。

關於這些疾病的具體誘因，有知情人士透露，網紅「晨曦姐姐」的健康問題主要源於過度勞累。雖然她的直播狀態設置為不可見，因此無法得知她的日常直播頻率，但網民推測，她的去世與長期疲勞導致的疾病發作有直接關系。晨曦語茶團隊稱，預計10月中旬晨曦姊夫與大家見面報告詳情。

45歲以下年輕人、長期服用避孕藥女性為主要發病人群

「晨曦姐姐」所患的顱內靜脈竇血栓，與血管病變、血液成份改變以及不良生活習慣和過度疲勞等有關。神經內科專家解析：「患者原本就貧血，不科學的減肥方法加重了貧血，加之長期熬夜，飲食、作息極不規律，導致血液處於高凝狀態，這是靜脈竇血栓形成的主要因素。」

浙江省杭州市第一人民醫院神經內科主任殷聰國曾介紹，顱內靜脈竇血栓形成是一種少見的腦血管疾病，只占全部腦中風的不到1%，但卻是導致年輕人中風的一個重要原因。這其中，妊娠婦女、服用口服避孕藥的女性以及低於45歲的年輕人群是主要發病人群，一份統計數據表明，顱內靜脈竇血栓患者中有54％的患者正在服用口服避孕藥。

另外，顱內靜脈竇血栓具有較高的致殘率和致死率，由於腦靜脈間吻合豐富，所以會發生輕重波動、覆雜多變，常無特異性，容易被誤診或漏診。

顱內靜脈竇血栓患者最常見的癥狀是頭痛，頭痛劇烈時，還可合並惡心、嘔吐以及視力下降。約四到六成的患者會表現為局竈性腦損害（腦癇症），包括肢體無力、麻木，言語不清、視物不清等表現。還有四成的患者可表現為癲癇發作，表現突發意識不清、四肢抽搐。

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文章授權轉載自《香港01》

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