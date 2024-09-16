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上海剉咧等！1949年最強颱風貝碧佳7:30登陸浦東

聯合報／ 大陸中心／即時報導
貝碧佳颱風已於16日7時30分前後在上海浦東臨港新城登陸，為1949年以來登陸上海的最強颱風。（圖／取自大陸中央氣象台）
貝碧佳颱風已於16日7時30分前後在上海浦東臨港新城登陸，為1949年以來登陸上海的最強颱風。（圖／取自大陸中央氣象台）

據央視新聞報導，今年第13號颱風「貝碧佳」已於16日7時30分前後在上海浦東臨港新城登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕，為1949年以來登陸上海的最強颱風。

上海市海洋監測預報中心6時繼續發布海浪紅色預警信號。受貝碧佳影響，預計今晨至今日上午，長江口外海域將出現5.0至7.0米巨到狂浪，達到紅色預警級別；長江口內海域將出現3.4至4.9米大到巨浪，達到橙色預警級別；洋山港（上海）海域將出現3.5至4.5米大到巨浪，達到橙色預警級別。

因應貝碧佳來襲，上海市浦東、金山、奉賢、崇明區15日晚已發布颱風紅色預警，上述四區除政府機關和直接保障城市運行的企事業單位外，其他用人單位可採取臨時停課、停工、停運、停航、停園、停業等措施。

上海市政府新聞辦公廳微信公眾號《上海發布》表示，上述四區用人單位對於職工因氣象災害紅色預警造成誤工的，用人單位不得作遲到、缺勤處理，不得扣減工資福利，不得用法定假日、休息日作補償，不得以此理由對誤工者給予紀律處分或解除勞動關係。

大陸中央氣象台指出，按中國大陸的颱風分級，貝碧佳已於16日凌晨由颱風級加強為強颱風級。預計16日8時至17日8時，安徽中部、江蘇中部和南部、上海、浙江北部等地部分地區有大到暴雨，其中，安徽中東部、江蘇南部、浙江北部等地部分地區有大暴雨（100～190毫米）。

颱風 颱風貝碧佳

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