四川廣漢打造食材之都 舉辦三星堆火鍋文化節

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
陶三足炊器，很可能是最早期的火鍋原型。圖／本報四川德陽傳真
陶三足炊器，很可能是最早期的火鍋原型。圖／本報四川德陽傳真

逛完三星堆，吃新鮮毛肚火鍋……。近日，「2024中國·廣漢三星堆火鍋文化節」新聞發布會舉行，宣布該文化節將於9月28日至10月6日在四川德陽廣漢市舉辦。期間，將舉行第20屆中國火鍋產業大會、第5屆中國火鍋出品大賽－特色火鍋出品賽、中國（廣漢）火鍋食材博覽會和廣漢三星堆火鍋文化美食季等活動。

據悉，中國火鍋產業大會將匯集眾多大陸知名火鍋品牌領軍人物，並邀請多名經濟學家和行業專家深入分析市場趨勢，提供市場動態的洞察。第5屆中國火鍋出品大賽特色火鍋賽（廣漢站）將吸引來自四川省及西南周邊省市的逾30多家企業、40多個隊伍參賽，在「火鍋宴席比賽」和「火鍋套餐比賽」兩個賽項中展開角逐。此外，中國廣漢火鍋食材博覽會也將在廣漢航展會展中心舉行。

近年來，廣漢積極打造「中國火鍋食材之都」，2023年產值達155億元人民幣，實現進出口總額12.7億元。在廣漢，三星堆文明與火鍋這一美食的奇妙聯繫，正等待更多遊客前來體驗。此前，三星堆遺址出土的「陶三足炊器」曾引起專家和遊客的注意，該器物呈三足鼎立之狀，下部可生火加溫，上部可分內外兩層，其設計與現代火鍋的鍋狀設計頗為相似。經鑒定，這件器物製作於商代。不少專家認為，它很可能是最早期的火鍋原型。

火鍋 食材

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