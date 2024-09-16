北京老字號糕餅店 中秋熱賣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
消費者在老字號北京稻香村挑選中秋禮盒。圖／本報北京傳真
消費者在老字號北京稻香村挑選中秋禮盒。圖／本報北京傳真

花好月圓糕點、現烤北京福餅、特色養生月餅……，中秋佳節臨近，北京不少老字號和網紅店的中秋限定款產品上線。

在東城區東四北大街的北京稻香村第一營業部，糕點區各個視窗都張貼著中秋新品點心的海報，顧客排起了長隊。椰奶流心乳酪餡的「花好餅」、芒果芋泥餡的「月圓餅」、薄荷味的綠豆冰酥、酸梅冰糕、山楂餡的「頤和雅色」、棗蓉餡的「棗滿福枝」……，新品糕點的出貨速度最快，口感香甜、花紋精美的「棗滿福枝」一整筐都見了底。

「這幾款時令糕點賣得特別好，一天能賣出好幾箱。」店員說。除了新口味的糕點，為了迎中秋特別印製的祥雲花紋山楂鍋盔、棗泥方酥等經典產品也受到顧客青睞。

家住北新橋的韓女士打了一份點心匣子，特意把每樣新品都拿了幾塊。「排隊時看著海報就想嘗一嘗，這幾種點心的寓意都很好，拿回家吃圖個好彩頭。」劉阿姨則是來回購「棗滿福枝」的：「上周買點心的時候搭了一塊，沒想到這棗蓉餡特別可口，不甜不膩。這次再買幾塊給家裡人都嘗嘗！」

同樣是老字號，位於王府井的同仁堂知嘛健康咖啡&養生BAR也有了新變化。店門口精心布置的「中藥健康月餅」櫃檯，吸引了眾多市民關注。青提茉莉鐵皮石斛月餅、五仁枸杞人參月餅……，這些餡料獨特的月餅融合了五行養生理念，也照顧到消費者的口味傾向。「我們每年都出月餅禮盒，今年的禮盒特別受歡迎。」店員說。

在網紅甜品店「紅星前進麵包牛奶公司」，新上市的「北京福餅」成了搶手貨。這款中秋限定的現烤福餅共有兩種尺寸、3種口味，其中玫瑰味月餅使用的是門頭溝妙峰山的玫瑰，最受顧客喜愛。

中秋 北京 月餅

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