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颱風「貝碧佳」直撲陸擾中秋 上海浦東、虹橋取消所有航班

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颱風「貝碧佳」逼近華東沿海，上海浦東和虹橋機場已取消了當地時間15日20點以後的所有航班。圖為上海浦東機場。圖／中新社
颱風「貝碧佳」逼近華東沿海，上海浦東和虹橋機場已取消了當地時間15日20點以後的所有航班。圖為上海浦東機場。圖／中新社

颱風「貝碧佳」（Bebinca）逼近華東沿海，給已經開始中秋假期的中國民眾出行帶來不便。上海浦東和虹橋機場已經取消了當地時間15日20點以後的所有航班。

據氣象部門預測，「貝碧佳」預計在周日夜晚到周一清晨之間在上海及周邊地區沿海登陸，登陸強度最高可達強颱風等級，或成為1949年以來登陸上海的最強颱風。中國媒體「澎湃新聞」報導稱，1949年至2023年之間，一共有10個颱風登陸上海，登陸上海時多數為強熱帶風暴級。

中國國家應急管理部周六進行了專題會議，研究部署重點地區防汛防颱風工作。受「貝碧佳」的影響，15日至17日，預計江淮、江漢東部和江南東北部將有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

9月17日是中國傳統節日中秋節，而大部分中國民眾已於周日開始了為期三天的連假。據官方新華社周六報導，小長假期間預計將有7400萬人次乘坐中國鐵路出行。

更多報導：超強颱風「摩羯」在海南文昌沿海登陸 強度直逼「雷馬遜」

應急管理部強調，中秋假期期間「出行人員多、流動性大，安全風險突出」。除了航班取消之外，上海迪士尼樂園、上海錦江樂園、上海野生動物園等知名景點也都在周日下午臨時關閉，停止運營。

中國氣象總局聯合發布了颱風橙色預警，建議民眾避免人群聚集，船只應盡快返回港口，有風險的建築物應予以加固以抵御強風。

上海市政府強調，颱風大風對戶外作業、交通出行、設施農業、在建工程等有嚴重影響，致災風險很高，提醒市民特別加強防範。

（法新社、路透社等）

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