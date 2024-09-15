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比貓熊還稀少！中蒙追蹤6年終於拍到野生「戈壁熊」 全球僅存50多隻

聯合報／ 大陸中心／即時報導
戈壁熊全球僅存50多隻，比貓熊還稀少。（圖／截圖自影片）
戈壁熊全球僅存50多隻，比貓熊還稀少。（圖／截圖自影片）

據央視新聞報導，蒙古國寶「戈壁熊」是唯一生活在戈壁荒漠的熊類。由於種群數量極為稀少，已被列為極危物種，估計全球僅存50多隻，比貓熊還稀少。中蒙兩國專家歷經六年的調查，終於拍攝到野生戈壁熊。

報導稱，根據聯合國報告發出的警報，全球約有100萬個物種正面臨滅絕危機，許多物種將在幾十年內消亡，而戈壁熊正是其中之一。

戈壁熊雖被定為肉食性動物，但它和貓熊一樣，以植物為主要食源。近年來因全球氣候變化導致戈壁熊的水源乾枯、食源匱乏，加上人類活動的影響，戈壁熊的棲息地越來越小。

在蒙古國條件惡劣的西南部戈壁荒原，氣溫最高時可達40多攝氏度，最低時則低至零下40攝氏度，人跡罕至，生命難尋，但戈壁熊就隱秘地生活在這裡的綠洲之中。

2018年，中蒙兩國簽訂蒙古國戈壁熊技術援助項目實施協議。同年，中國派出專家組前往蒙古國西南大戈壁，參與研究和救護戈壁熊。

六年來，中蒙兩國專家在戈壁荒漠總共行進了7萬公里，走遍了戈壁熊保護區的三個綠洲，對這一物種進行了歷史上範圍最廣的樣本採集。

通過採集毛髮、糞便等對戈壁熊進行DNA分析，調查戈壁熊食源植物的種群動態和生物量變化。

但由於戈壁熊數量稀少，專家組從未見過真熊。通過科學的調研方法，兩國專家檢測到的戈壁熊種群數量，已經從2015年的22隻增長到50多隻。

通過中國向蒙古國援助的150部紅外相機等技術設備，專家組最後終於拍攝到了野生的戈壁熊，並記錄下它們在保護區的綠洲裡洗澡、覓食、繁衍等珍貴畫面。

專家表示，希望通過對戈壁熊的保護研究，能帶動對雪豹、蒙古野驢等其它瀕危物種的保護和社會關注，從而保護整個生態系統。

中蒙兩國專家組歷經六年調查，終於拍攝到野生的戈壁熊。（圖／截圖自影片）
中蒙兩國專家組歷經六年調查，終於拍攝到野生的戈壁熊。（圖／截圖自影片）

保護區 國寶 蒙古 貓熊

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