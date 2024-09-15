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青春版「牡丹亭」崑曲演出20年 白先勇：中華傳統文化覺醒

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
作家白先勇新書「牡丹花開二十年：青春版牡丹亭與崑曲復興」簡體版近日在北京舉行記者會。（圖／取自看台海微信公眾號）
作家白先勇新書「牡丹花開二十年：青春版牡丹亭與崑曲復興」簡體版近日在北京舉行記者會。（圖／取自看台海微信公眾號）

作家白先勇新書「牡丹花開20年：青春牡丹亭崑曲復興」簡體版近日在北京舉行記者會。白先勇表示，這本書很重，記載20年來青春版「牡丹亭」的演出史。在400年後還能感動大量年輕人，這是人們對中華傳統文化的集體覺醒。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》指出，白先勇過去曾著有短篇小說集「寂寞的十七歲」、「台北人」、「紐約客」，長篇小說「孽子」，散文集「驀然回首」、「明星咖啡館」、「第六隻手指」、「樹猶如此」等，他不僅在文學上成就斐然，同時也為復興崑曲等中國傳統文化傾注無數心血。

「牡丹花開20年」是青春版「牡丹亭」20年的完整紀錄，同時也是白先勇20年追求崑曲復興之路的歷程呈現。該書由白先勇主編，集結80位撰稿者，收錄200多張珍貴劇照，並配上60萬字的文字。全書六輯內容從白先勇與崑曲結緣談起，回顧製作青春版「牡丹亭」的來龍去脈，也全面展現此部崑曲作品的魅力與文化價值。

大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《看台海》指，白先勇在會上表示，崑曲是以最美的形式表現中國人最深的感情。因不忍見崑曲「式微」，他決心「做一齣戲」以傳承經典。

白先勇回憶，「與崑曲結了一輩子的緣，自從抗戰勝利後在上海隨家人到美琪大戲院看到梅蘭芳、俞振飛演出『牡丹亭』一折『遊園驚夢』，第一次接觸崑曲就好像冥冥中有條情索把我跟崑曲綁一起，分不開了」。他說，「牡丹亭」在台北演出時，當時有位16歲的學生追著他說「看得掉眼淚」。可見「牡丹亭」的愛情神話穿越時空，在400年後還能感動大量年輕人。

隨光陰流轉，最初看青春版「牡丹亭」的大學生觀眾已至中年，但青春版「牡丹亭」依然吸引一批又一批年輕人。白先勇認為，「這是人們對中華傳統文化的集體覺醒。」

白先勇並指，「崑曲有600年歷史，有一套成熟的美學，它是象徵性的、寫意的、抒情的、詩化的。這是崑曲的根。」青春版「牡丹亭」在此基礎將服裝、燈光、道具等現代舞台美學謹慎融入進去，因此看起來既是正派崑曲，也符合21世紀年輕人的審美觀。

據悉，白先勇2004年擔任總製作人兼藝術總監，大陸、台灣、香港的文化及戲曲界精英聯手創作的崑曲大戲青春版「牡丹亭」在台北首演；2024年3月，該戲原班人馬回到台灣舉辦20周年慶演，依然吸引新舊觀眾，再次引發熱潮。

另，報導提到，2001年，崑曲被聯合國教科文組織列入首批「人類口述和非物質遺產代表作」，白先勇對此稱，這正詮釋「民族的就是世界的」。

白先勇說，「牡丹亭」的愛情神話穿越時空，在400年後還能感動大量年輕人。「這是人們對中華傳統文化的集體覺醒。」（圖／取自看台海微信公眾號）
白先勇說，「牡丹亭」的愛情神話穿越時空，在400年後還能感動大量年輕人。「這是人們對中華傳統文化的集體覺醒。」（圖／取自看台海微信公眾號）

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