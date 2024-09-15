房地產泡沫爆破 中國大學頻傳撤土木工程科系

中國房地產危機的影響蔓延至大學相關專業，多所大學傳出主動「下線」土木工程建築類科系的消息，包括大學部和研究所。

香港星島日報今天報導，房地產業一直是土木工程科系畢業生的重要就業去向之一，但中國房地產大開發時代落幕，在環境嚴峻、就業困難的客觀環境下，曾經風光無限的土木工程淪為網友口中的「天坑」科系，而「爬坑」成為越來越多學生的選擇。

山東大學近日公告擬撤銷土木工程等7個大學部科系；中國石油大學上個月通知擬撤銷建築學等9個大學部科系；北京航空航天大學今年初也撤銷土木水利碩士科系學位。

另以湖南大學土木工程學院為例，前年（2022年）共有98人轉出，無1人轉入；長沙理工大學土木工程學院去年轉出125人；湘潭大學土木工程學院今年轉出63人。

為挽救低迷招生，建築類排中國全國第二、僅次於北京清華大學的東南大學今年允許文科生報名建築科系，而今年大學招生名錄中，土建專業更大規模消失。

相對之下，智慧建造、智慧城市工程、工程結構計算機數值分析等「智能（慧）建築」類科系則悄然興起，各式變種名稱不一而足。據指出，目前已有153所大學獲批新增智慧建造科系，而3年前這一數字只有70所。

報導說，人工智慧（AI）時代，冠有「智能」、「智慧」等科技感十足的專業至少聽起來就業不愁，但有相關專業學生坦言，其實所學課程沒有本質變化，還是土木工程那一套，只是增加了電腦相關課程，希望未來能真正向智慧化邁進。