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近8年最強秋颱襲陸 上海迪士尼閉園、浙江逾百航班取消

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸中央氣象台預計，颱風貝碧佳將於16日凌晨至上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預計，颱風貝碧佳將於16日凌晨至上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

大陸中央氣象台預計，今年第13號颱風「貝碧佳」將於16日凌晨至上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸強度最高可達強颱等級。上海迪士尼樂園已宣布15日17時起停止運營。另，截至15日9時30分，杭州機場已有超過130架次航班取消。

每日經濟新聞指出，貝碧佳恐成為2016年以來登陸中國大陸最強秋颱，上海、浙江海域可能出現4公尺高巨浪，颱風影響範圍最終甚至可達內蒙古、青海等地。

根據大陸中央氣象台15日10時發布的颱風橙色預警，貝碧佳15日上午8時位於上海市東偏南方向約580公里的東海東部海面上，以每小時20-25公里速度向西偏北方向移動，強度將繼續增強，預計16日凌晨至上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登。

預估15日14時至16日14時，東海北部、上海沿海、江蘇東南部沿海、杭州灣、長江口區、舟山群島附近海域將有9-11級、陣風12-13級的大風，貝碧佳中心經過的附近海域或地區風力可達12-14級、陣風15-16級。此外，安徽東南部、江蘇南部、上海中南部、浙江北部等地部分地區恐有大暴雨（100～200毫米）。

面對貝碧佳來勢洶洶，上海已宣布，將對東海大橋、G40滬陝高速長江大橋（長興島至陳海公路）實施封閉管控措施。另，將對G1503上海繞城高速、S3滬奉高速、S32申嘉湖高速、S4 滬金高速、S2滬蘆高速、同濟高架快速路全線等道路實施限速、封閉等管控措施。

此外，上海市區內相關高架快速道路（含越江大橋）也將視情採取相應管控措施。

上海迪士尼度假區則宣布，受颱風影響，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園15日17時起停止運營，室外景點和其他室外表演也極有可能會因惡劣天氣在15日中午前後關閉或取消。另，16日上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園仍將暫時關閉。

上海迪士尼 迪士尼樂園 颱風

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