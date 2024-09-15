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沒機票搭「霸王機」？女闖進機艙延誤班機3小時 網炸鍋：怎麼過安檢的？

聯合新聞網／ 布萊恩
中國有一女子，沒有機票卻登入機艙，延誤班機3小時才起飛。機艙示意圖／Ingimage
中國有一女子，沒有機票卻登入機艙，延誤班機3小時才起飛。機艙示意圖／Ingimage

坐「霸王飛機」？有中國女於小紅書發文表示，她日前乘搭廈門航空從馬來西亞飛往廈門時，因飛機上出現1位沒有買機票的女乘客，結果要全機乘客離開飛機返回候機廳重新進行安全檢查，導致延誤了3個小時。最終女乘客被警察帶走，樓主說「被員警帶走的時候還衝着我們笑」。

帖文又來網民熱議，不少人認為事件詭異，「沒機票不可能過第一道安檢」、「很詭異啊」；也有網民稱當時乘搭同一航班，「她（女乘客）還騙空姐說有幾位乘客是她的朋友，還亂摸其他乘客行李箱」，故有網民質疑可能是「機艙老鼠（小偷）」。

女乘客無買機票上機斷正

該中國女於「小紅書」以「沒有機票還能混上飛機！！我人生第一次見！」為題發文，強調是「真實經歷」。

樓主憶述，她8月29日乘搭廈門航空從馬來西亞吉隆玻飛往廈門，正常登機往座位走時，看到有1名金髮女乘客正往外走，感到煩厭，「我就覺得很煩，因為大家上飛機都是往後走，人又多，她往外走就堵住了路」。

然後樓主更被堵住，卻聽到了女乘客與空姐令她「震驚100年」的對話，原來那名女乘客沒有購買機票，「空姐：女士妳好，請問妳的座位在哪裏？妳在這邊來回走了幾圈了。那女的：我沒有座位。空姐：那您出示一下登機牌，我幫您找一下座位。那女的：我沒有票。我當時聽到腦子都懵了，沒有票是什麼意思？」。

航班延誤3小時　女乘客被警員帶走

起初樓主以為女乘客是「說着玩」，惟不到5分鐘現場就響廣播，叫全機乘客帶着自己行李離開飛機返回候機廳，以重新安全檢查，「原因是因為某些非本機乘客的異常行為，整個機艙就炸了」。

樓主返回候機廳再核對護照機票重新登機，其間看到那名女乘客被警員帶走，而最終航班雖然安全抵達目的地，但延誤了3小時。樓主回想又感到相當奇怪，「她（女乘客）身上連個包都沒有，實在不像是正常旅客，我真的很好奇，沒有機票她到底是怎麼上飛機的，因為我們都是在候機廳門口安檢過後檢查機票護照後就進入候機廳，其間要出去也要把機票給安檢口的人，回來的時候再取回。她到底是怎麼混進去的？她進去到底有啥目的？」。

網民：很詭異

事件引來網民熱議，不少人認為很詭異，「沒機票不可能過第一道安檢，也就是吉隆玻機場海關那個。說明這個人是在某飛機下來之後滯留在候機廳（吉隆玻機場是混艙，出發乘客和到達乘客在同一片區域），然後登機口的檢票可能一時疏忽，沒有注意她，她偷偷進了客艙」、「很詭異啊」。也有網民稱乘搭同一航班，「同個航班！她還騙空姐說有幾位乘客是她的朋友，還亂摸其他乘客行李箱」。

樓主之後留言補充，這航班上1個航程是從廈門飛到吉隆玻，然後她乘坐的這個航段是從吉隆玻飛回廈門，「分析她是不是上一個航段的乘客沒有離開飛機。因為這班飛機晚點了，我們是看着這一批旅客到達之後全部離開飛機，然後過一段時間我們上了飛機。也有可能這個時候混進來的，但問題的關鍵是好不容易飛到了吉隆玻，又跟飛機回去圖個啥？」。

樓主又提到，該女乘客被警員帶走時，「還衝着我們笑」。

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文章授權轉載自《香港01》

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