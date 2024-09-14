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逐漸有「熊」樣...香港海洋公園：貓熊寶寶滿月 將離保溫箱

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上月15日在香港海洋公園出生的首對港產大貓熊雙胞胎出生滿月，已逐漸呈「大貓熊」模樣，左為姐姐，右為弟弟。圖／取自香港海洋公園臉書
上月15日在香港海洋公園出生的首對港產大貓熊雙胞胎出生滿月，已逐漸呈「大貓熊」模樣，左為姐姐，右為弟弟。圖／取自香港海洋公園臉書

香港海洋公園14日發布，上月15日出生的首對港產大貓熊雙胞胎出生滿月，已逐漸呈「大貓熊」模樣，更能自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱的生活，預計兩星期後將離開保溫箱生活。

香港海洋公園於社交媒體表示，目前大貓熊正處於「暴風式成長」期，其中姊姊體重已從122克增至910克；弟弟從出生時112克增至814克。

兩隻貓熊寶寶尚未能看見東西及聽見聲音，正由中國大熊貓保護研究中心專家及海洋公園護理團隊全天候照顧，牠們留在保溫箱的時間將會慢慢縮短，預計兩星期後便無需再使用保溫箱；香港海洋公園的動物護理團隊特別為這對寶寶預備了舒適的嬰兒床，創造更多探索空間。

兩隻貓熊寶寶的母親盈盈屬「高齡產婦」，恢復速度較年輕媽媽慢，估計仍需一段時間才能完全恢復元氣。目前盈盈在團隊照顧下休養，團隊也特別為盈盈調整「月子菜單」補充營養，幫助牠盡快恢復食慾及體力。

大陸政府於2007年贈送香港特區的一對大貓熊「盈盈」和「樂樂」，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近5個月的孕育期，於8月15日凌晨2時5分，以及3時27分誕下一對龍鳳胎。

團隊 海洋公園 貓熊

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