重重一棒！陸「MeToo推手」黃雪琴二審秘密宣判 律師：嚴重程序違法

今年6月被裁定煽動顛覆罪成立的中國獨立記者黃雪琴，其二審辯護律師徐凱昨日發表公開信，指廣東高院程序違法，秘密進行宣判，駁回黃雪琴的上訴，維持原判。信中指出，對於程序違法行為，將堅決予以控告。

中國MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵此前被控「煽動顛覆國家政權」，於6月14日在廣州中級人民法院被裁定罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。兩人於7月3日提起上訴。

根據維權網，黃雪琴二審辯護律師徐13日發布公開信指，他13日在會見黃雪琴時震驚得知，12日上午廣東高院已經向黃送達了二審裁判文書，駁回上訴，維持原判。

徐凱指出，他12日下午才打電話給承辦法官吳俊，要求二審開庭。因為他本週向法院補充了3份證人證言，作為新證據提交，並且申請了這3位證人出庭作證，看到廣東高院已經簽收了，因此致電法官說明這些新證據與該案定罪量刑高度相關，按照法律規定，應當開庭審理。

信中表示，吳俊告訴徐凱，證人證言和出庭申請書已經收到，合議庭會考慮，全程沒有向徐凱提及二審已經判下並送達。該案其他3位辯護律師也都沒有被告知，更沒有看到裁判文書。

徐凱批評，這是嚴重的程序違法，中國「刑事訴訟法」指出，「宣告判決，一律公開進行」，且「判決書應當同時送達辯護人、訴訟代理人」。他說，「在這種情況下，法院秘密下判，嚴重剝奪和損害我們的辯護權」，「對於這樣的程序違法行為，將堅決予以控告。」

徐凱又指，會面時黃雪琴表示，「我很驚訝，收到這樣一份匆忙、不公的判決，尤其是在知道我的律師做了如此多的努力，提交了新的證據，申請了證人出庭，還如此的草率，我覺得是對不起歷史的判決。」

黃雪琴說，她在獄中研讀許多法律書籍，對法律存有敬畏之心，然而「昨天的判決又給了我重重的一棒！」

她說，「我知道這可能就是一個走過場，但是我的辯護律師和我，都盡了我們最大的努力，希望推動法律的公平與正義。我們的力量或許渺小，但是堅持的本身，就是意義重大。我相信有一天，真相真實和公義會顯現出來。即便我個人需要付出如此沈重的代價，我也無怨無悔。」