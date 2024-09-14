影／室友屋內放「1物」爆炸釀大火 大三生全身90%燒傷、6根手指畸形

湖北武漢一間出租房屋，日前突然發生火災，造成大三學生小杜全身燒傷90%。據事發時監視器畫面顯示，爆炸發生時屋內瞬間冒出火球，隨後小杜的室友小李先從屋內逃出，並拿起滅火器準備滅火，但不知為何又將房門關上，把滅火器擺在門外，但沒多久濃煙就瞬間湧入走廊，並伴隨著小杜痛苦的喊叫聲。

光明網報導，小杜父親表示，暑假期間兒子和同校另一名大三男生小李，為了打工，在學校附近合租了一間房子，某天小李將租來的電動車電池，拆下後放到房間裡充電，沒想到事發上午6時，電池就爆炸。

杜先生指出，發生爆炸後，小李第一時間跑出來拿滅火器，但是拿到滅火器後沒有遞給兒子小杜，而是去把門關上了，才導致兒子沒能第一時間跑出來，被迫留在火場。

杜先生表示，估計醫藥費全數達人民幣300萬，但自己根本無法負擔，醫院現在沒錢就不做手術。目前事故認定是電池充電發熱導致，電池是該名室友小李的，對方目前只給人民幣1萬元，房東也沒去看孩子。

紅星新聞報導，小李的母親表示，「農村婦女不懂這方面知識，建議聯繫學校諮詢。」小杜所在武漢城市學院的一位老師表示，小杜和小李是同一屆學生，小李家在農村，父親已經過世，家中只有母親，經濟條件不好，不是網路上說的在逃避責任，只是不知道如何解決。

杜先生說，現在兒子病情已過危險期，處於感染期，兒子的6根手指已畸形，不能活動自如，且已植皮4次，「兒子還要進行兩次植皮手術」。

為了救兒子，杜先生夫婦已數次割皮給兒子植皮用。「我割了頭皮和身上的皮膚，他媽媽也割了身上的皮膚，捐給兒子植皮，兒子本人也已割頭皮4次。」

該火災事故責任仍在認定中。湖北熾升律師事務所律師李經昕分析，在這場火災中，傷者小杜的室友存在侵權責任，根據民法第一千一百六十七條，侵權行為危害他人人身、財產安全的，被侵權人可以要求侵權人停止侵害。

李經昕指出，「法律明確規定電動車以及電池是不能帶上樓充電的，傷者的室友抱著僥倖的心理為電動車電池充電，侵害到他人的生命健康權，應該賠償傷者的醫療費等相關費用。