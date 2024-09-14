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中共政法委書記赴西藏等地研調 部署社會維穩工作

中央社／ 台北14日電

中共政法委書記陳文清日前到西藏和四川調研，並主持召開涉藏反分維穩工作會議，部署維護社會穩定工作。他表示，要堅決依法打擊分裂破壞活動，用法治思維防範風險。

新華社13日報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清10日至13日到西藏和四川調研。

報導表示，在西藏拉薩、昌都期間，陳文清到政法單位等了解維護安全穩定、推進法治建設等情況，聽取西藏政法工作匯報。在四川甘孜期間，陳文清主持召開涉藏反分維穩工作會議，就維護西藏和四川、雲南、甘肅、青海四省涉藏州縣社會穩定工作作出部署。

陳文清表示，要堅定不移深化依法治藏，堅決依法打擊分裂破壞活動，堅決依法管理宗教事務、保護正常的宗教活動，並要堅持寬嚴相濟及懲防並舉，運用法治思維和法治方式防範風險、打擊犯罪、維護穩定。要加強法治宣傳教育，增強各族群眾的國家意識、法律意識、公民意識。

陳文清又指，要加強政法基層基礎工作，夯實維護社會大局穩定的根基。推動落實黨委（黨組）國家安全責任制和維護社會穩定責任制，又要全面推進信訪工作法治化，及時排查化解矛盾糾紛，不斷增強各族群眾獲得感、幸福感、安全感。

今年7月美國總統拜登簽署「促進西藏與中國爭端解決法案」。法案指出，美國的立場是西藏與中國之間的衝突尚未解決，西藏法律地位仍有待依循國際法確定。當時中國外交部表示這是粗暴干涉中國內政，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

今年9月西藏國際傳播中心正式成立，當時西藏自治區黨委書記王君正表示，要紮實有力展開涉藏外宣工作，「講好西藏故事」。

中共 西藏

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