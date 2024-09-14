香港記協：針對記者的滋擾事件愈趨頻密

香港記者協會13日發布新聞稿指出，近月發現針對記者的滋擾事件愈趨頻繁。據調查，有系統性的騷擾集中在今年六月至八月期間，受影響的記者或機構包括13間國際及本地媒體和兩家新聞教育機構，包括香港記協執委、獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒等。

新聞稿指出，在今年6月至8月期間，數十名記者、其家人或其家人僱主，在網路上及日常生活中，均被人以不同方式滋擾和恐嚇，包括在社群媒體抹黑恐嚇、發電子郵件或寄信件到記者及其家人的住址、工作地點或合作機構等，嚇退記者、其家人或其他相關人士，試圖恐嚇削弱他們家庭的收入來源或人際網絡，讓其放棄從事新聞工作或工會職位。

新聞稿指出，統計有至少15名記者的家人、家人所屬機構或僱主或合作機構等收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電子郵件及信件，投訴人會利用不同身份威嚇各機構，例如投訴學校會用匿名家長身份，投訴傳媒機構則以讀者或觀眾身份，面對具規模的機構則以英語及較體面的方式投訴，信件內容牽涉不實及誹謗內容；面對較小型的機構，信件則會像財務公司追債的信件。

當中不少信件稱若仍與記者或其家人有關連，會危害國家安全或違反23條，務求令涉事機構就範，稱機構應與記者或其相關人士切斷關係，或要求機構調查他們在工作上有否違規行為。

此外，有三名受滋擾人士近月入境香港時被海關搜查行李，當中兩人入境後隨即收到來自Whatsapp的匿名恐嚇訊息。香港記協擔憂政府管有的個人資料洩漏，因騷擾者取得記者及其家庭成員的姓名、電話、家庭住址、家人工作機構及職位等，都不是他人可合法獲取的資料。

新聞稿指出，此類騷擾及滋擾實屬霸凌行為，嚴重干預香港新聞自由，當中涉及威嚇或恐嚇訊息，亦牽涉不實及誹謗的內容。香港記協聲明，絕不姑息及容忍有關行為，亦不會讓威嚇者得逞。香港記協和至少三名記者已就滋擾信件向警方報案，至少兩名記者向私隱專員公署作出刑事起底的投訴。

無國界記者（RSF）今年5月公布2024年世界新聞自由指數，香港的評分較去年的44.86下跌1.8分為43.06，排名跟去年相比上升5個名次，從140名升至135名。無國界記者稱，香港曾經是新聞自由的堡壘，但自從北京2020年通過國安法，實施一系列壓制獨立聲音的行動，香港的新聞自由經歷了前所未有的挫折。根據統計，截至目前已有10位記者遭到香港當局拘留，包括壹傳媒創辦人黎智英。