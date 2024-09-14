香江風情／香港政壇周末「看熱鬧」 林鄭復出、黃德森辭官

任何地方的政圈或官場，都有代代相傳的鐵律，叫做有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。這個周末香港人有興趣看看的，是運動員出身的體育專員，在奧運熱散後突然辭官。與之同時，是退休後保持低調的前特首林鄭月娥，突然「復出」屈就社會職務，還肯就香港前景指點江山。

對願意歸故里的人，一般都會換得尊重。運動員出身的黃德森，以個人理由辭去港府體育專員之職，令很多人錯愕但又對他表示尊重。錯愕的是他任職本應三年，現在才到位一年出頭，就突然辭去；尊重的是體育專員這類職務，強謂薪高糧準待遇好，能主動辭去還是這人有些個性。

黃德森是滑浪風帆運動員出身，他太太正是香港奧運滑浪風帆金牌得主李麗珊，人稱「風之后」身後的男人。黃本人做過運動員、教練，又去港協暨奧委會，之後又獲聘任為香港乒乓總會行政總監，也即體育界多個環節都有經歷和經驗，他被港府找去任體育專員，各界都有厚望，還相信在他任上，香港體育有望走向「五化」即精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化。

黃德森突然辭任，體育界有人說是兩不適應，即黃德林體育界出身，無法適應面對大量文字，更適應不了官場文化。而官場中人也不適應運動員出身的人做下屬，對黃的工作方式和成果有懷疑。

再說林鄭月娥「復出」，是香港中文大學在廣東的深圳設立了一個公共政策學院，九月十三日開幕，邀請林鄭月娥出任顧問，林鄭月娥賞面就職還到學院開幕禮致辭，致辭中又少見的退休後重開金口。

說林鄭月娥重開金口，一是她說香港泛政治化局面已經扭轉，反映政治局面可以影響區域發展，在香港就非常明顯。又說現在是時候大膽探索，尋求突破，創新推動大灣區發展；還說香港經歷香港國安法立法，國際形象和國際連繫受到一些影響，西方傳媒報導非常負面，故必須加強鞏固和提升香港的國際形象。

林鄭月娥下台後深居簡出，上一次外出是六月去玩「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，不足半小時即快閃離去。她今次「復出」和開金口，顯示她仍留意時事，又有人要她發揮餘熱。