中國地方債務壓力大籌錢狠招百出 甚至恐嚇民企

據南華早報報導，中國地方政府在財務惡化和巨額債務壓力下，一些官員為了償債而採取諸如壓榨、恐嚇民營企業等極端措施，讓輿論感嘆這就是當前中國民企面臨的生存狀況，且理解如今中國富人為何不願創業。

報導指出，中國網路8月底出現了一段4分鐘的對話錄音，揭示了地方債務危機中鮮為人知的一面。內容提到，山東省成武縣一名張姓市場監管執法人員，以威脅性語氣和當地一家醫療科技公司代表對話，提到該縣每年必須從企業獲取的財政收入目標，以彌補預算短缺。

根據報導，這名張姓執法人員當時向醫療科技公司代表說，「我必須承認，我對幫助企業發展了解不多，但我絕對知道如何毀了企業」。

報導指出，雖然這段錄音的發布者及製作人身分不明，但很快在中國網路上引發了熱議，評論從憤怒到擔憂不一而足。而這段對話再次提醒人們，中國地方政府在財務狀況惡化和巨額債務壓力下，官員們為償還債務所採取的極端措施。

有中國民眾對張姓執法人員的威脅性說法表示，這就是當前中國民營企業面臨的生存狀況；另一人則指出，他終於理解為什麼有錢人不願意創業了。

根據報導，成武縣官方對此發表聲明，指這名執法人員員的言論「不合適」，已經展開調查。

報導指出，不斷擴大的債務已成為中國地方官員的一大難題，許多官員便開始尋找非常規的收入來源。

一名沿海省分的吳姓縣級官員透露，每年由省政府設定的收入目標，給地方政府帶來了巨大壓力。由於土地租售收入減少，縣級稅收下降了2/3，縣府需要透過增加稅收及其他收入來源彌補。

吳姓官員指出，主要的策略就是「砸鍋賣鐵」，由地方政府透過出售採礦權、國有資源的使用權，並出租房產、大型設備等方式籌集資金，成為「非稅收入」。自中國國務院2023年指示地方政府採取更多措施減債，且首度提及「砸鍋賣鐵」後，這一趨勢即告加速。

中國官方數據顯示，地方政府對非稅收入的依賴日益增加。今年上半年，中國全國稅收收入年減5.6%，但非稅收入卻增加11.7%，超過了2014全年非稅收入的總額。

報導提到，除了「砸鍋賣鐵」，一些中國地方官員乾脆要求企業提前繳納稅款。安徽省東部一家化工廠的黃姓老闆表示，如果企業拒絕，官員會「讓我們的日子很難過，所以我們只能提前繳稅」。

中國南方某地級市的葉姓財政幹部坦承，在這個困難時期，官方會與關係較好的企業協商，讓他們「提前幾季繳稅」，這樣「帳面看起來會比較好」，且能償還到期的債務。

與此同時，企業也面臨更高的罰款和費用。山東省一名李姓餐廳老闆表示，過去一年，地方政府對餐廳的消防安全檢查增加了2倍多，導致罰款增加了160%。但他經營餐廳的方式沒有變化，以前很少被罰款。如今，先是城管，接著是消防，幾乎是對同樣的問題開罰。

前述的吳姓縣級官員直指，以往地方會將60%的罰款和費用撥給執法部門，但2022年起減為30%，執法部門的錢少了，他們就希望收取更多罰款和費用彌補被政府拿走的部分。此外，地方官員非常注意使用法令，證明罰款是合法的。

除了罰款和提前徵稅，有的地方政府還會逕行停止先前 承諾給予企業的稅收優惠。上海一家保全公司的林姓老闆表示，政策的反覆讓他的業務受到影響。2019年，區政府承諾每年減稅人民幣500萬元（約新台幣2250萬元），今年突然通知政策取消，還要求補繳2023年的稅款，打亂了他的財務計劃。

北京清華大學國家戰略研究院高級研究員謝茂松表示，地方政府面臨著巨大的財務平衡壓力，但敦促企業提前繳稅的做法不應成為常態，使用非合規方法增加「非稅收入」就像飲鴆止渴，很容易引起大眾反感，民營企業也會失去信心，是不可持續的。