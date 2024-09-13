中國預測：貝碧佳15日晚至16日晨登陸上海浙北

中央社／ 台北13日電

中國氣象單位今天發布預測，目前位在西太平洋的颱風貝碧佳，將於15日夜間至16日早晨在浙江北部至上海一帶登陸，屆時近中心風力將達13至15級。有中國媒體以「最強中秋颱風」形容貝碧佳的威力。

綜合光明網等中國媒體報導，根據中國中央氣象台及上海市氣象服務中心發布，貝碧佳今天上午11時的中心位置在琉球那霸東南方約970公里的太平洋海面上，以每小時30至35公里的速度向西北方向快速移動，強度逐漸增強。

根據預測，貝碧佳中心將於15日夜間至16日早晨在浙江北部到上海一帶登陸，屆時近中心風力將達13至15級，屬中國定義的「颱風」至「強颱風」級（相當於台灣的中度颱風）。

中國氣象單位預測，受颱風貝碧佳影響，上海15日到16日將有明顯風雨天氣，加上正值大潮期，全市需嚴加防範。

上海 颱風貝碧佳

延伸閱讀

颱風貝碧佳9/14起接近日本 當局籲嚴防災害級風勢

貝碧佳颱風結構大幅度轉差 吳聖宇曝關鍵原因

貝碧佳路徑再修 苗栗以北今晚起有雨 中秋賞月2地碰運氣

貝碧佳颱風對台影響？ 吳聖宇曝各國預報、周日下半天起最接近

相關新聞

蘇州爆砍人 雨傘妹、鐵勺哥來救人 傘與勺化身「正義之劍」

蘇州日前發生男子持刀當街砍傷女子事件，「碎花裙女生」第一個上前猛揮雨傘擊打持刀男，一家滷菜店店長也持長勺打中男子頭部，合...

2年沒回家 全紅嬋返鄉送奶奶大紅包 發西瓜給村民 村官曬她騎電動車

時隔兩年，中國女子跳水運動員全紅嬋終於回家了。全紅嬋12日回到老家廣東省湛江市麻章鎮邁合村，不少村民在家門口迎接。現場視...

演過步步驚心…橫漂代表「龍套影帝」死在垃圾屋 沒人收屍

曾演出「步步驚心」、「新還珠格格」等多達400多部電影、電視劇的中國電影戲劇熟面孔曾建，近日被發現在其橫店租屋處孤獨疑因...

犯案後欲藏屍冰櫃 上海殺妻兇手伏法 「至死沒道歉」

兩年前，上海驚爆一起殺妻後欲藏屍冰櫃的重大刑案，如今兇手伏法，被害者家屬表示，他至死都沒有向他們表達過道歉或者懺悔。

伊院血管造影機 術中突異常！66歲男病患情況危殆

一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人，日前在香港伊利沙伯醫院接受栓塞治療手術，期間血管造影機出現異常。病人正在加護病房留...

1.7噸焗爐翻倒 壓死港貨車司機！3月內2宗意外

香港新油麻地裝卸區發生致命工業意外。一名男司機與一名男工友昨日將一部重約1.7公噸的巨型石熱焗爐由貨車尾板卸下時，焗爐突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。