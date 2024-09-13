中國預測：貝碧佳15日晚至16日晨登陸上海浙北

中國氣象單位今天發布預測，目前位在西太平洋的颱風貝碧佳，將於15日夜間至16日早晨在浙江北部至上海一帶登陸，屆時近中心風力將達13至15級。有中國媒體以「最強中秋颱風」形容貝碧佳的威力。

綜合光明網等中國媒體報導，根據中國中央氣象台及上海市氣象服務中心發布，貝碧佳今天上午11時的中心位置在琉球那霸東南方約970公里的太平洋海面上，以每小時30至35公里的速度向西北方向快速移動，強度逐漸增強。

根據預測，貝碧佳中心將於15日夜間至16日早晨在浙江北部到上海一帶登陸，屆時近中心風力將達13至15級，屬中國定義的「颱風」至「強颱風」級（相當於台灣的中度颱風）。

中國氣象單位預測，受颱風貝碧佳影響，上海15日到16日將有明顯風雨天氣，加上正值大潮期，全市需嚴加防範。