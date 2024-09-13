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天津濱海機場連2天異常 航班延誤數千旅客受影響

中央社／ 台北13日電
天津濱海機場連續2晚出現多個航班被延誤的情況。中新社資料照
天津濱海機場連續2晚出現多個航班被延誤的情況。中新社資料照

天津濱海機場連續2晚出現多個航班被延誤的情況，僅11日晚就影響3000名旅客出行，原因指向無人機干擾；12日又影響了10餘個準備降落的航班，機場客服表示，是公共安全原因。

綜合極目新聞等媒體報導，12日晚，多名網友指出，天津濱海機場上空有多架飛機在盤旋，無法降落。隨後機場客服表示，因公共安全原因，從晚間8時許至晚9時許的一個小時內，原應落地的10餘個航班均無法降落。

這是濱海機場連續第2天出現大範圍航班延誤的情況。

11日晚，天津濱海國際機場通報稱，當晚7時33分，濱海機場因無人機導致的公共安全原因，航班起降受到影響。截至當晚11時，航班延誤29架次，取消8架次，有32架次備降外場，3000餘名旅客出行受到影響。

有旅客說，11日晚間7時許出現無人機，所有降落到天津機場的飛機都不允許降落，轉降到北京大興機場、石家莊、濟南等地。有旅客表示自己在北京降落後，又和其他乘客一起，花了人民幣700元（約新台幣3150元）搭計程車回天津。

天津濱海機場尚未說明，12日晚間的航班延誤是否也是無人機導致，僅客服人員表示是「公共安全原因」。

航空業人士議論天津濱海機場航班連續2日受影響的問題，但表示還不知道具體的原因。

大興機場 航班

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