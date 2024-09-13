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影／全紅嬋時隔兩年回湛江老家 孝敬奶奶「一大疊紅色現鈔」

香港01／ 撰文／朱加樟
全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）
全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）

全紅嬋時隔兩年在12日（周四）回到老家湛江市麻章鎮邁合村，不少村民在家門口迎接。現場影片顯示，全紅嬋回家後先擁抱爺爺奶奶，其後更從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。

邁合村村幹部全自華向陸媒證實，全紅嬋12日中午回到邁合村，距離她上次回家已有兩年。

網傳影片顯示，載著全紅嬋的大巴車停在她家門口，全紅嬋從車上下來，其父親幫忙搬運行李，有村民在一旁圍觀拍照。

全紅嬋下車時看起來十分謹慎小心，沒有和在場的人打招呼，直接走回自家的房屋，先和姐妹、爺爺和奶奶擁抱，然後坐下和老人說話。

影片顯示，全紅嬋的奶奶行動不便，全紅嬋走到她身邊，從身上的小包拿出一大疊紅色現金遞給奶奶，奶奶十分開心。

全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）
全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）

全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）
全紅嬋時隔兩年回老家，從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給奶奶。（影片截圖）

此外，全紅嬋又被拍到在家門口向支持者發西瓜。

全紅嬋在家門口向支持者發西瓜。（影片截圖）
全紅嬋在家門口向支持者發西瓜。（影片截圖）

全紅嬋

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