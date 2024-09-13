高鐵梅龍段明開通 深圳至梅州僅需1.5小時

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
龍龍高鐵梅龍段（梅州-龍川）14日將開通運營。圖為媒體記者聚焦試運行列車。 中新社
龍龍高鐵梅龍段（梅州-龍川）14日將開通運營。圖為媒體記者聚焦試運行列車。 中新社

大陸國家鐵路集團有限公司9月12日公布，新建龍岩至龍川高鐵梅州西至龍川西段，將於9月14日開通運營，梅州西站至廣州東、深圳北站間最快1小時47分、1小時36分可達，為粵東老區加速融入粵港澳大灣區注入新動能。而龍龍高鐵梅龍段，將與梅州至汕頭高鐵、贛州至深圳高鐵、廈門至深圳高鐵、廣深港高鐵廣州至深圳段構成「環線高鐵」，屆時閩南和珠三角台商岀行更加便捷。

據香港文匯網報導，龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，途經廣東省梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里。按龍岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設，龍岩至武平段於去年底已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。此次開通的梅州西至龍川西段線路全長98公里，設計時速350公里，設梅州西、興寧南、五華、龍川西4座車站，其中興寧南、五華站為新建車站。

龍龍高鐵梅龍段建成通車後，最高時速按350公里運營。鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達62列，其中，在梅州西站至龍川西站間開行動車組列車60列，最快29分鐘可達，較此前經漳平至龍川鐵路運行的普速旅客列車壓縮1小時14分。

經龍龍高鐵梅龍段、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站間分別開行動車組列車30列、26列，最快分別1小時47分、1小時36分可達，較此前經由梅州至汕頭高鐵、廣州至汕頭高鐵、杭州至深圳高鐵運行的動車組列車分別壓縮2小時05分、1小時02分，梅州、龍川等粵東革命老區至粵港澳大灣區各城市間旅行時間大幅壓縮。

龍龍高鐵梅龍段開通運營後，將與梅州至汕頭高鐵、贛州至深圳高鐵、廈門至深圳高鐵、廣深港高鐵廣州至深圳段構成「環線高鐵」，輻射廣州、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州、汕頭、汕尾等多座城市。鐵路部門將安排開行廣州南站至廣州東站、汕頭站至汕頭站各2列環線動車組列車，旅客可按需「分段乘坐」，進一步促進沿線城市人員交流和經濟互動，推動區域經濟社會協調發展。

深圳 高鐵

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