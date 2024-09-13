颱風「貝碧佳」逼近 寧波沿海Ⅳ級警報

據央視新聞報道，9月12日5時，今年第13號颱風「貝碧佳」，位於北緯17.1度、東經140.4度，中心最大風力10級，中心氣壓為982百帕，移動方向北偏西，移動速度每小時23公里。

根據颱風動態和發展趨勢，寧波海事局決定寧波沿海從9月12日9時起進入Ⅳ級防颱應急響應。

據香港文匯網，目前，寧波海事部門已加強對港口、航道、錨地以及內河通航水域船舶的巡航檢查，掌握轄區船舶動態，保持和氣象、海洋等部門的溝通聯繫。同時，持續通過窗口、現場巡航、短訊平台、電話等方式，向轄區港航企業、涉水工程單位、船舶傳遞氣象預警信息。寧波海事局所有執法和搜救力量均處於待命狀態，積極備戰颱風影響。

據大陸中央氣象台消息，今年第13號颱風「貝碧佳」9月12日早晨5點鐘位於琉球群島那霸市東南方向約1660公里的洋面上，就是北緯17.1度、東經140.4度，中心附近最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為982百帕，七級風圈半徑220-300公里，十級風圈半徑60-100公里。

預計，「貝碧佳」將以每小時20-25公里的速度向西北轉偏西方向移動，強度逐漸增強，14日夜間穿過琉球群島移入東海東部海面，之後向浙閩沿海靠近，並將於16日凌晨至上午在浙江到閩北一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級，13-14級，38-45米/秒），之後強度迅速減弱。