「中捷案」大陸版？勺子哥、碎花裙女阻擋持刀捅人男 網讚：當代花木蘭

9月11日，網傳多段影片顯示，在蘇州市，一男子當街持刀將一女子捅傷。據報導，當時有一男一女挺身而出，女子用雨傘阻擋歹徒，而男廚師則持一把大勺與歹徒對峙。不少網友指，讚揚「勺子哥」的同時，也不要忘記最先站出來的勇敢碎花裙女子，更有人稱其是當代花木蘭。

一段網傳影片可見，一男子持刀多次捅向身著黑色外套的女子。有一段影片顯示，手持大勺的廚師與歹徒對峙，將其趕到路邊，被捅女子則渾身是血。不過有網友指，現場還有一名身穿碎花連衣裙的女子，在雨中持雨傘多次打向歹徒，分散其注意力，為後續營救贏得了時間。

不少人表示挺身而出的女子十分勇敢，「兩位都應當嘉獎，女生更是第一位衝出去的」，網友紛紛在其抖音帳戶下留言：「妳拿著一把傘就上去幫忙了，看那個影片看的我特別想哭」、「人美心善，超級勇敢，女性的力量」、「在這個人情淡漠的社會環境，妳太勇敢了，我的姐」。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，救人的廚師也通過社交平台曬出了自己的退役軍人優待證，並被確認為見義勇為人員。

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文章授權轉載自《香港01》