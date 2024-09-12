人口發展事關「國計民生」 陸衛健委：力倡適齡婚育 引導青年積極婚戀觀

針對中國出生率不斷下降，中國國家衛健委副主任于學軍今天表示，今後要大力提倡「適齡婚育」及「尊重生育的社會價值」，並要引導青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦今天舉行「推動高質量發展」系列主題記者會，于學軍回答媒體提問時，作上述表示。

根據報導，于學軍說，中國人口發展出現新的變化，呈現「少子化、老齡（高齡）化、區域增減分化」的趨勢，這是經濟社會發展到一定階段以後的「客觀結果」，也符合世界人口轉變和現代化發展的一般趨勢。

于學軍指出，面對中國新的人口發展形勢，2023年5月5日，中共總書記習近平在第20屆中央財經委員會第一次會議上提出「以人口高質量發展，支撐中國式現代化的重要論斷和工作要求」。

他說，中共20屆三中全會也明確提出，要「完善生育支持政策體系和激勵機制」，推動建設「生育友好型社會」，促進「人口高質量發展」。

于學軍指出，人口問題是「國之大者」，人口發展事關「國計民生」。中國國家衛健委將著力做好數方面工作。一是深入實施「健康優先發展戰略」，健全涵蓋「全人群、全生命」週期的人口服務體系，加強重大慢性病管理，提高人均預期壽命，穩步提高人口健康素質。

二是會同相關部門，加快建立「健全生育支持政策」體系，大力發展「普惠托育服務」體系，減輕家庭生育養育教育負擔，努力保持適度生育水平和人口規模，促進人口長期均衡發展。

三是要大力提倡「適齡婚育、優生優育」，倡導「夫妻共擔育兒責任」及「尊重生育的社會價值」。引導廣大青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。

于學軍強調，中國國家衛健委下一步將推動「人口高質量發展」與「人民高品質的生活」結合，加快推進各項工作落實，確實解決人民群眾在生育、養育、教育方面的「急難愁盼」問題，推動實現「人口高質量發展」。