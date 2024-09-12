快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

聽新聞
0:00 / 0:00

人口發展事關「國計民生」 陸衛健委：力倡適齡婚育 引導青年積極婚戀觀

中央社／ 台北12日電
中國國家衛健委副主任于學軍今天表示，今後要大力提倡「適齡婚育」及「尊重生育的社會價值」，並要引導青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。情境示意圖。圖／Ingimage
中國國家衛健委副主任于學軍今天表示，今後要大力提倡「適齡婚育」及「尊重生育的社會價值」，並要引導青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。情境示意圖。圖／Ingimage

針對中國出生率不斷下降，中國國家衛健委副主任于學軍今天表示，今後要大力提倡「適齡婚育」及「尊重生育的社會價值」，並要引導青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦今天舉行「推動高質量發展」系列主題記者會，于學軍回答媒體提問時，作上述表示。

根據報導，于學軍說，中國人口發展出現新的變化，呈現「少子化、老齡（高齡）化、區域增減分化」的趨勢，這是經濟社會發展到一定階段以後的「客觀結果」，也符合世界人口轉變和現代化發展的一般趨勢。

于學軍指出，面對中國新的人口發展形勢，2023年5月5日，中共總書記習近平在第20屆中央財經委員會第一次會議上提出「以人口高質量發展，支撐中國式現代化的重要論斷和工作要求」。

他說，中共20屆三中全會也明確提出，要「完善生育支持政策體系和激勵機制」，推動建設「生育友好型社會」，促進「人口高質量發展」。

于學軍指出，人口問題是「國之大者」，人口發展事關「國計民生」。中國國家衛健委將著力做好數方面工作。一是深入實施「健康優先發展戰略」，健全涵蓋「全人群、全生命」週期的人口服務體系，加強重大慢性病管理，提高人均預期壽命，穩步提高人口健康素質。

二是會同相關部門，加快建立「健全生育支持政策」體系，大力發展「普惠托育服務」體系，減輕家庭生育養育教育負擔，努力保持適度生育水平和人口規模，促進人口長期均衡發展。

三是要大力提倡「適齡婚育、優生優育」，倡導「夫妻共擔育兒責任」及「尊重生育的社會價值」。引導廣大青年樹立「積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」，構建「新型婚育文化」，營造「生育友好」的社會環境。

于學軍強調，中國國家衛健委下一步將推動「人口高質量發展」與「人民高品質的生活」結合，加快推進各項工作落實，確實解決人民群眾在生育、養育、教育方面的「急難愁盼」問題，推動實現「人口高質量發展」。

中共 中國人口 少子化 生育 青年

延伸閱讀

教宗訪新加坡為移工請命 籲保障尊嚴給予合理薪酬

解密飆股起漲信號

湧1.5萬海地移民！俄亥俄州春田市成選舉話題

未來恐重度高齡化！陸全國人大常委會議 開審延遲法定退休年齡草案

相關新聞

美國人藉口拍照 偷帶走中國國寶楚帛書 重要物證首披露

湖南長沙子彈庫楚帛書是迄今發現年代最早的帛書實物。1942年，子彈庫楚墓遭非法盜掘，楚帛書出土後落在蔡季襄的手中。194...

人口發展事關「國計民生」 陸衛健委：力倡適齡婚育 引導青年積極婚戀觀

針對中國出生率不斷下降，中國國家衛健委副主任于學軍今天表示，今後要大力提倡「適齡婚育」及「尊重生育的社會價值」，並要引導...

17歲女花逾45萬買笑氣！國中吸到高中 床底藏14瓶家人全不知

笑氣是一種無色、有甜味的氣體，由於吸入後會使人不自主大笑，故稱「笑氣」，不當使用會導致成癮，引發嚴重後果。中國大陸一名未成年女性，花費10多萬人民幣（約新台幣45萬元）吸食笑氣，直到警方上門家人才發現。

新婚夫索錢玩線上遊戲 妻被揍到失明

28歲的內蒙古人小雪，2022年在親戚介紹下，認識大她兩歲的謝某；交往期間，謝某對小雪無微不至，但婚後，因謝某沉迷網路遊...

遼大教授翻譯名著涉抄襲 「哎喲」換「我去」近乎照搬

近日一則公眾號發布題為「我去！廣西師大出版社……」的文章稱，由遼寧大學副教授崔傑翻譯、廣西師範大學出版社出版的「莎士比亞...

財管巨頭海銀財富爆雷涉700億 多名高層被刑事強制

中國第三大財富管理平台海銀財富，去年底爆雷停止兌付理財產品九個月後，近日被公安機關以涉嫌非法集資正式立案偵查，海銀董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。