17歲女花逾45萬買笑氣！國中吸到高中 床底藏14瓶家人全不知

笑氣是一種無色、有甜味的氣體，由於吸入後會使人不自主大笑，故稱「笑氣」，不當使用會導致成癮，引發嚴重後果。中國大陸一名未成年女性，花費10多萬人民幣（約新台幣45萬元）吸食笑氣，直到警方上門家人才發現。

根據《央視社會與法》報導，一名17歲女性從國中時期就瞞著家人偷吸食笑氣，直至近日警方上門盤查，在女子家中發現14瓶笑氣，在此之前家人一無所知。

女子表示，自己從國中開始就和班上同學一起接觸笑氣，為了購買笑氣，女子用不同的藉口向媽媽拿錢，直至被查獲時，已經花費10多萬人民幣在笑氣上。

影片旁白說明，女子受警方傳喚時，狀態並不好，說話斷斷續續、記憶出現缺失。女子自己也表示，吸食笑氣後感覺心臟不適，並說明有朋友半年內服用了價值約200多萬人民幣（約新台幣902萬元）的笑氣，結果導致腿腳不便，還會不自覺流口水。

笑氣學名為一氧化二氮（N2O），具有輕微麻醉作用，在醫療上則作為輔助性氣體麻醉劑，不過臨床上已漸少使用，或用於工業及食品加工（例如發泡劑）。根據台灣衛生福利部說明，笑氣在國際上並未被列為毒品管制，但台灣將其納入「醫用氣體」藥品管理，販賣或濫用未經核准醫用氣體者，將依法裁罰。一旦吸入過量或長期使用，會產生周邊神經病變，並可能產生精神疾病症狀，如幻覺、失憶、憂鬱等，也可能產生肺氣腫、氣胸等副作用