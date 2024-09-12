快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲女花逾45萬買笑氣！國中吸到高中 床底藏14瓶家人全不知

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名17歲女子花費10多萬人民幣在吸食笑氣上。笑氣瓶示意圖，非當事物品。圖／聯合報系資料照
中國大陸一名17歲女子花費10多萬人民幣在吸食笑氣上。笑氣瓶示意圖，非當事物品。圖／聯合報系資料照

笑氣是一種無色、有甜味的氣體，由於吸入後會使人不自主大笑，故稱「笑氣」，不當使用會導致成癮，引發嚴重後果。中國大陸一名未成年女性，花費10多萬人民幣（約新台幣45萬元）吸食笑氣，直到警方上門家人才發現。

根據《央視社會與法》報導，一名17歲女性從國中時期就瞞著家人偷吸食笑氣，直至近日警方上門盤查，在女子家中發現14瓶笑氣，在此之前家人一無所知。

女子表示，自己從國中開始就和班上同學一起接觸笑氣，為了購買笑氣，女子用不同的藉口向媽媽拿錢，直至被查獲時，已經花費10多萬人民幣在笑氣上。

影片旁白說明，女子受警方傳喚時，狀態並不好，說話斷斷續續、記憶出現缺失。女子自己也表示，吸食笑氣後感覺心臟不適，並說明有朋友半年內服用了價值約200多萬人民幣（約新台幣902萬元）的笑氣，結果導致腿腳不便，還會不自覺流口水。

笑氣學名為一氧化二氮（N2O），具有輕微麻醉作用，在醫療上則作為輔助性氣體麻醉劑，不過臨床上已漸少使用，或用於工業及食品加工（例如發泡劑）。根據台灣衛生福利部說明，笑氣在國際上並未被列為毒品管制，但台灣將其納入「醫用氣體」藥品管理，販賣或濫用未經核准醫用氣體者，將依法裁罰。一旦吸入過量或長期使用，會產生周邊神經病變，並可能產生精神疾病症狀，如幻覺、失憶、憂鬱等，也可能產生肺氣腫、氣胸等副作用

精神疾病

延伸閱讀

桃園男邊吸笑氣邊撇車 被攔嗆警「罰5000而已」 未料偽牌露餡凸槌了

機車加裝「NOS笑氣」電影看太多？桃警攔改管騎士重罰6000元

車冒煙他緊急清出笑氣鋼瓶、毒品 警到場見這數量也傻眼

23歲網紅控前夫「婚內出軌30女」　男方爆料「她吸笑氣住院5個月」！

相關新聞

美國人藉口拍照 偷帶走中國國寶楚帛書 重要物證首披露

湖南長沙子彈庫楚帛書是迄今發現年代最早的帛書實物。1942年，子彈庫楚墓遭非法盜掘，楚帛書出土後落在蔡季襄的手中。194...

17歲女花逾45萬買笑氣！國中吸到高中 床底藏14瓶家人全不知

笑氣是一種無色、有甜味的氣體，由於吸入後會使人不自主大笑，故稱「笑氣」，不當使用會導致成癮，引發嚴重後果。中國大陸一名未成年女性，花費10多萬人民幣（約新台幣45萬元）吸食笑氣，直到警方上門家人才發現。

新婚夫索錢玩線上遊戲 妻被揍到失明

28歲的內蒙古人小雪，2022年在親戚介紹下，認識大她兩歲的謝某；交往期間，謝某對小雪無微不至，但婚後，因謝某沉迷網路遊...

遼大教授翻譯名著涉抄襲 「哎喲」換「我去」近乎照搬

近日一則公眾號發布題為「我去！廣西師大出版社……」的文章稱，由遼寧大學副教授崔傑翻譯、廣西師範大學出版社出版的「莎士比亞...

財管巨頭海銀財富爆雷涉700億 多名高層被刑事強制

中國第三大財富管理平台海銀財富，去年底爆雷停止兌付理財產品九個月後，近日被公安機關以涉嫌非法集資正式立案偵查，海銀董事長...

涉吸金逾8600萬 舒適堡健身中心創辦夫妻被捕

香港連鎖健身中心舒適堡6日突然「暫時全線結業」，出現消費者海量投訴，海關及警方介入調查，前日和昨日拘捕兩名董事，分別為創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。