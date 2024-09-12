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巨型蟒蛇皮滲血腥味！大叔運去中藥博覽震驚全網 1原因下場慘了

香港01／ 李納德／報導
大叔用三輪車載巨型蟒蛇皮到中醫藥博覽被圍觀。圖／速看視訊
大叔用三輪車載巨型蟒蛇皮到中醫藥博覽被圍觀。圖／速看視訊

難道是天掉下來的嗎？大陸安徽亳州舉行中醫藥博覽會，1名男子用三輪車載住超巨型蟒蛇皮到場，在場人士圍觀大感驚嚇，目擊者形容行近時能明顯聞到血腥味，認為是真的蛇皮，警員也到場查問來源，最終帶走男子調查。相關片段在網上瘋傳，由於蟒蛇屬國家保護動物，不少網友笑言「完蛋了，這好像是二級保護動物」，又打趣道是「撿到的唄，還能怎麼得到的」。

陸媒報導，安徽亳州正舉行2024年國際（亳州）中醫藥博覽會第40屆全國（亳州）中藥材交易會，9月8日，1名男子帶去展覽的物品引起討論，他用三輪車車斗載住1張超巨型蟒蛇皮，被現場人士圍觀。

目擊者稱是真蛇皮：有一股腥味

現場影片所見，大叔用藍色三輪車運蛇皮，蟒蛇皮非常巨型，塞滿了整個車斗，蛇頭呈張口大咬模樣，皮上有明顯腹部剖開痕迹。目擊者指，巨型蛇皮現身時相當嚇人，又認為那是真正蟒蛇皮，而非蛇蛻（蛇蛻下的乾燥表皮膜），「真的，離得近還能聞到（血腥味），確實有一股腥味」。

目擊者續指，警方發現後馬上查開蛇皮如何得來，該大叔說不出來源又解釋得不清楚，最終被警方帶走調查。

網友：是二級保護動物

片段引起討論，不少網友驚訝「這是真的牛啊，一輩子一見一兩次的東西」、「撿到的唄，還能怎麼得到的」。由於蟒蛇屬國家保護動物，不少人質疑是偷獵取皮，「又有一條莽蛇消失在叢林中」、「完蛋了，這好像是二級保護動物」、「看樣子不是蛇蛻，身子都被剖開了」、「蛇蛻能入藥，這是正兒八經的皮啊，這算捕殺野生動物了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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