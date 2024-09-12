浙江桐鄉杭白菊 飄香海外

眼下，中醫文化、中式茶飲在海外實力「圈粉」，藥食同源的杭白菊也迎來出口旺季。

中新社報導，「今年9月，我們第九批10噸杭白菊，正在運往歐洲市場。」浙江省桐鄉市緣緣食用花卉專業合作社（簡稱緣緣菊業）總經理繆悅嘯喜上眉梢，2024年合作社僅銷往歐洲市場的朵菊就達60多噸，暴增500%。

桐鄉是杭白菊的原產地，全域杭白菊種植面積達4.7萬畝，被譽為中國杭白菊之鄉。杭白菊因其味道清醇甘美，具有散風清熱、平肝明目等功效，深受東南亞國家青睞。

「杭白菊是浙八味之一，近年來，中醫開始風靡海外。愈來愈多的外國人鍾情中式養生、中式茶飲，不少歐洲人還會到上海進行長達1個多月的中醫調理，對杭白菊的需求也隨之增長。」繆悅嘯笑著說，早年留學烏克蘭的時候，自己便已萌生出口杭白菊的想法。彼時，銷售並不理想。

2023年11月，他開始接到零星的歐洲市場訂單，2024年合作社的杭白菊銷售直線上升，1月至7月，緣緣菊業總銷售額達1700多萬元（人民幣，下同），同比增長10%。

海關數據顯示，2024年1月至8月嘉興地區杭白菊累計出口4394.62萬元，同比增長6.3%。

要把杭白菊銷往海外，光有銷售管道是遠遠不夠的，把控杭白菊的品質才是關鍵，這也是繆悅嘯下的另一盤棋。

緣緣菊業原本是一家專注傳統銷售管道的企業，20多年前，繆悅嘯的父親從採購100斤杭白菊起家，租賃土地種植杭白菊，慢慢建起合作社，在杭州、上海等地設立銷售網點。然而隨著時代發展，傳統的銷售模式面臨著諸多考驗，合作社的轉型升級已迫在眉睫。

歸國之後，繆悅嘯成了合作社發展的先鋒。他在積極進軍海外市場的同時，沉下心來扎根於杭白菊的種植領域。

「出口國家不同，出口標準也有所不同。」繆悅嘯坦言，歐美市場對農產品的質檢要求極高，必須在基地種植前開始進行規畫。

10多年間，合作社自建217畝杭白菊種植示範基地，擁有社員合作基地面積18000畝，高規格高標準的菊花田從源頭上保證杭白菊的品質。