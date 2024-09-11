中秋將至 浙江台州邀百名台灣民眾體驗非遺文化

中秋節將至，大陸各地陸續舉辦兩岸共迎中秋節的活動，以促進交流，其中，「中秋月圓 非遺無缺」兩岸同胞迎中秋活動於近日在浙江台州市椒江區舉行，邀請100多名台胞台屬、嘉賓參與，體驗玻璃雕刻、台州刺繡、章安剪紙等當地非遺文化。

據中新社，參加活動的有許多從事網路電商、文旅推介、自媒體創作的年輕人，在6到10日活動舉辦期間，體驗了台州玻璃雕刻技藝、台州刺繡、章安剪紙等非遺技藝。

台青陳品辰從事直播產業多年，對於在活動期間，還體驗了艾灸、拔罐、藥膳、製作香囊和艾灸錘等傳統中醫養生項目。她說，台灣人也喜歡中醫，認為可把更多中醫衍生產品放到台灣的電商平台上賣，既能交流中醫文化，也能促進產業合作。

活動期間，還安排在「中秋月圓 非遺無缺」兩岸同胞迎中秋聯歡晚會上，發布了「大陳鄉情」logo。據指出，大陳島自2019年被評為「海峽兩岸交流基地」後，當地持續致力打造「大陳鄉情」品牌，以推動兩岸交流。

此外，近日大陸還有多地陸續舉辦了兩岸共迎中秋活動，例如廣西梧州市舉辦迎中秋茶會，邀請梧州30多名台商與會，廣西玉林也舉辦「情滿中秋共話團圓」迎中秋聯誼活動，當地50多位台胞、台商參加。

同時，兩岸山東鄉親中秋聯誼活動日前也在濟南、台北兩地同步舉辦，兩岸170多人參加，兩地鄉親透過視訊互相問候；江蘇泰州舉辦2024全市台商台胞中秋聯誼會，250多人參加；雲南昆明方面，舉辦第六屆「七彩雲南·相約台灣」主題日暨2024年雲台中秋茶會，有270多人參加。