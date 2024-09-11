未牽繩的黃金獵犬撲向孕婦致流產 狗主人判賠41萬

大陸又出現飼主未為狗隻牽繩遭重罰事件。上海一名經3年人工受孕才成功懷上試管嬰兒的孕婦，遭一隻未牽繩的黃金獵犬撲嚇，導致流產。法院審理後判狗主要賠償人民幣9萬（新台幣41萬元）。

澎湃新聞報導，一名41歲女事主經過3年努力才在人工受孕的幫助，才成功懷上試管嬰兒。但在懷孕4個月時，某天在前往拿快遞的路上，被鄰居未牽繩的黃金獵犬撲過來，讓她本能急速往後退，然而卻導致閃到腰。

女事主受驚後因為肚痛，立刻報警和就醫。女事主隔日流產，還住院5日。

女事主出院後向涉事鄰居提出起訴，索賠醫藥費、鑑定費、營養費、護理費、誤工費、交通費、試管費用、精神損害撫慰金、律師費等總計為人民幣12元，後來金額同意改為人民幣9萬元。

上海浦東法院審理後，認為事件中的狗主李伯違反管理規定，未對飼養的狗拴繩是違法行為，具有主觀過錯。

對於李老伯抗辯孕婦應多在家休息，法院認為，對懷胎15周的孕婦而言，適量走動屬於日常合理行為，原告在受驚嚇後當日就醫，次日早晨經檢查已胎死宮內，法院認為原告因被狗驚嚇致流產，具有高度蓋然性，故法院認定原告受到的損害與被告狗主未拴狗繩的違法行為間存在因果關係，被告應對原告損失承擔侵權責任。

最終，法院一審判決被告狗主應於判決生效之日起十日內賠償原告損失人民幣9萬元。